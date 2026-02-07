Güzide Duran: Çocuklarımla telefonda bile görüşemiyorum

1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’dan boşanmadan, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde. Boşanma süreci devam ederken çocuklarını göremediğini belirten Duran, yaşadığı süreci anlattı.

"BU BENİM SINAVIM"

Posta gazetesinin haberine göre; 17 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan ve çocuklarını göremeyen Duran şunları söyledi: “Şükrettiğim çok şey var. Şanslı olduğum konular var. Yaşadığım süreç benim sınavım. Sabır göstereceğim. Her kötü şeyin sonucunda güzel şeyler oluyor."

"ÇOCUKLARIMLA TELEFONDA BİLE GÖRÜŞEMİYORUM"

"Çocuklarımı özlüyorum. Yanlarındayken bile özlüyorum. Şu anda telefonda bile görüşemiyorum. Çok zor süreç. Allah kimseyi evladıyla sınamasın.”

"BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Ünlü isim “Eş seçiminde pişmanlığınız var mı?” sorusuna “Öyle bir şey kesin demem. İki evladım var. Kimse kötü bir şey istemez ama hayat, olabiliyor işte. Bu ay sonu dava var. Bir an önce bitmesini istiyorum” diye cevap verdi.

"İLİŞKİMDE HER ŞEY YOLUNDA"

Güzide Duran bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Fikret Orman ile ilgili ilişkisiyle alakalı da “Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.