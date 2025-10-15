Güzide Duran Fikret Orman’la evleniyor mu?

Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'la boşanma aşamasında olduğunu belirterek "Tek isteğim bir an evvel boşanmak" dedi ve Fikret Orman'la ilişkisi hakkında konuştu.

Güzide Duran, Brands & More tarafından önceki akşam Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katıldı. İki çocuğunun babası, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasında olan ünlü manken, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Duran, “Aslında bu özel günde bunları konuşmak pek doğru değil ama sizi kırmamak adına şöyle bir cevap vereyim: Benim tek temennim, tek isteğim bir an evvel boşanmak ve çocuklarımla sağlıklı, huzurlu bir yaşam. Başka bir isteğim yok. İnşallah olur en kısa zamanda.”

Boşanma davasının 6 Ocak’ta görüleceğini dile getiren Güzide Duran’a “Fikret Orman’la evleneceğinize dair iddialar için neler söyleyeceksiniz?” sorusu da yöneltildi.

Duran, ilişkisiyle ilgili “Bu konulara girmeyelim şu an. Her şey yolunda, her şey çok güzel ilerliyor. Çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir şans. Mutluyum, çok mutluyum” demekle yetindi.