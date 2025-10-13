Güzide Duran soyadını değiştirmek için harekete geçti
İş insanı Adnan Aksoy’la olan 16 yıllık evliliğini sonlandırma sürecinde olan Güzide Duran, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir adım attı. Boşanma aşamasındaki Duran’ın, mahkemeye başvurarak soy ismini değiştirmek istediğini bildirdiği öğrenildi.
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan eski manken Güzide Duran, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Duran, birkaç aydır Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor.
Duran, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla boşanma sürecinin zorluklarından ve iki çocuğunun babası olan Aksoy ile henüz boşanamamaktan duyduğu sıkıntıyı dile getirmişti.
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Güzide Duran Aksoy, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak soyadının değiştirilmesini talep etti. Manken, artık babasının soyadı olan Duran'ı kullanmak istediğini belirtti.
Güzide Duran Aksoy, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, soyadını değiştirmek istediğini dile getirdi ve devam ettirmek istemediği evliliğine ait eşinin soyadını artık kullanmak istemediğini söyledi.