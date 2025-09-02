Güzide Duran tekne tatilinden yeni kareler paylaştı
Eski manken Güzide Duran, bir süredir Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Şimdilerde Symi Adası'nda tatil yapan Duran, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yeni bir ilişkiye başlayan ve 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan emekli manken Güzide Duran, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönen ve jüri üyeliğiyle adından söz ettiren Güzide Duran, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Symi Adası'nda tekne tatilinde olan Duran, beyaz bikinisiyle art arda paylaştığı pozlarla kusursuz fiziğini sergiledi.
Hem deniz hem de güneşin keyfini çıkaran 42 yaşındaki Duran'ın cesur pozları, kısa sürede binlerce beğeni alarak hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.