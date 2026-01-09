Güzide Duran’dan Adnan Aksoy paylaşımı: Çocukları annelerine karşı dolduruyorsun
Boşanma aşamasında olduğu Adnan Aksoy ile çocukları nedeniyle karşı karşıya gelen Güzide Duran’dan yeni açıklamalar geldi. Çocuklarını görememenin acısını yaşayan ünlü model, Aksoy'u "sahte sevgi gösterisi" yapmakla suçladı.
Güzide Duran, 2008 'de nikâh masasına oturduğu ve iki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy ile bir süredir çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde görülen davanın ikinci duruşmasında da boşanma gerçekleşmezken, Duran duruşma salonundan gözyaşları içinde ayrılmıştı.
Uzun süredir çocuklarını göremeyen ve bu süreçte çocuklarıyla arası açılan Güzide Duran, sosyal medya hesabından Adnan Aksoy’a sert sözlerle seslendi.
