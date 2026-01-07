Güzide Duran'dan mahkeme sonrası manidar paylaşım

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde bulunuyor.

ÇOCUKLARINI GÖREMEDİ

Bu süre zarfında bir hayli geçen çekişmeli boşanma sürecinde Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası açıldı. Duran, aylardır görmediği çocuklarını görmek için geçtiğimiz ay Roma'ya gitti ancak bu girişiminde de başarılı olamadı. Duran, çocuklarının kendisini görmek istemediği için kısa bir süre sonra İstanbul'a döndü.

Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapılmıştı. İkinci duruşma da dün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı.

OKAN BURUK VE FİKRET ORMAN DİNLENECEK

Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme, tanık olarak; Bir dönem aşk yaşadıkları iddiası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sevgilisi Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

GÜZİDE DURAN'DAN YENİ PAYLAŞIM

Adnan Aksoy'dan boşanamayan Güzide Duran, sosyal medya hesabından kızı Selin Aksoy ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Güzide Duran'ın kızına sarıldığı görülüyor.