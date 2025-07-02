Güzide Duran'dan yeni açıklama: "İnsan ne yaşadığını ancak kendi bilir"

Bir dönemin ikonik modellerinden Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman arasında uzun süredir devam eden aşk iddiaları, dün akşam Bebek'te çekilen fotoğraflarla resmiyet kazandı. Ünlü çift, basın mensupları tarafından el ele görüntülenerek ilişkilerini ilan etmiş oldu.

Bu beklenmedik aşkın ortaya çıkışı, Güzide Duran'ın hala boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'un tepkisine neden oldu. Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada, eski eşinin hala kendi soyadını taşımasına dikkat çekerek bu durumu "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi.

Bunun üzerinde Güzide Duran sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"2007 senesinde büyük bir sevgi ile başladığım bir kız bir oğlan olmak üzere iki muhteşem evlatla taçlandırdığım evliliğimi 2024 senesinde şiddetli geçimsizlik sebebi ile sonlandırmaya karar verdim.

10 aydır eski eşimden ayrı evler hatta yarı ülkelerde devam eden yaşamında, bir yandan hayat mücadelesi veriyor, bir yandan evlatlarımı görememenin acısını yaşıyorum.

Çekişmeli boşanma davalarının karşılıklı hiç bir maddi talebimiz olmamasına rağmen hayatına devam etmek isteyen tarafa adete pranga vuran mahiyetinden muzdarip olmakla birlikte, artık benim için sadece kağıt üzerinde kaldı.

Bir an önce bitmesini dilediğim bu süreçten çıkıp çocuklarımla sağlıklı bir şekilde önüme bakacağım günleri umutla bekliyorum

Hayat devam ediyor. Artık hayatımda yeni başlangıçlara şans vermek ve mutlu olmak istiyorum. Bu şansı da bulduğum için çok mutluyum. Beni anladığınız ve bağrınıza bastığınız için minnettarım. Güzide Duran"