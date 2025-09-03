Güzide Duran'ın 'boşanamıyorum' isyanı

Güzide Duran, sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinin zorlu geçtiğini belirtti. Duran; "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" dedi.