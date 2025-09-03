Güzide Duran'ın 'boşanamıyorum' isyanı
İş insanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Güzide Duran, samimi bir açıklama yaptı. Eşi Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinde yaşadığı sıkıntılardan yakınan Duran, "Özel bir hayata sahip olma hakkımı kullanmak istiyorum" diyerek dert yandı.
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan eski manken Güzide Duran, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Duran, birkaç aydır Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor.
Evlendikten sonra uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren manken, şimdilerde boşanma davasıyla gündeme oturuyor.
Duran, Adnan Aksoy ile boşanma süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Güzide Duran, sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinin zorlu geçtiğini belirtti. Duran; "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" dedi.