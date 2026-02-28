Güzide Duran'ın boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyor.

Adnan Aksoy ile evliliğinden biri; kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyor.

DAVANIN GÖRÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada, Güzide Duran'ın avukatı Feyza Altun ile Adnan Aksoy'un avukatı hazır bulundu.

OKAN BURUK DA 'TANIK' OLARAK DİNLENECEK

Duruşmada Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak dinlendi. Yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"BOŞANMAK İSTİYORUM VE ÇOCUKLARIMIN VELAYETİNİ İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Güzide Duran, geçtiğimiz ay duruşma sonrasında gözyaşlarına boğulmuştu. Duran, "Ben duruşmada hâkime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullanmıştı.