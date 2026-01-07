Gwyneth Paltrow, Chris Martin’le boşanmasının bedelini rolünü kaybederek ödedi

Gwyneth Paltrow, 'Marty Supreme' isimli yeni filmini tanıtmak için Amy Poehler’ın 'Good Hang' podcast’ine konuk oldu.

Bir spor draması olan filmde, Paltrow Timothée Chalamet, Odessa A’zion ve Kevin O’Leary ile birlikte rol alıyor. Podcast'te Paltrow, özel hayatındaki gergin bir sürecin kariyerine nasıl yansıdığını anlattı.

BOŞANMANIN HEMEN ARDINDAN FİLMDEN ÇIKARILDI

Gwyneth Paltrow katıldığı Podcast'te, Coldplay’in solisti Chris Martin’le boşanmasının hemen ardından o dönemde yer alması planlanan bir filmden çıkarıldığını, bunun da boşanmanın medyada yarattığı yoğun gündemle bağlantılı olabileceğini dile getirdi.

'BİLİNÇLİ AYRILIK'

2014’te Paltrow, uzun bir blog yazısında kendisi ve Martin’in 'bilinçli bir şekilde ayrılma' kararı aldığını paylaşmış ve o dönem bu ifade büyük yankı uyandırmıştı; bazıları bunun, zaman zaman oldukça travmatik olabilen bir ayrılığı anlatmanın abartılı veya yapay bir yolu olduğunu düşünmüştü...



"BOŞANIYORDUM ÜSTÜNE BİR DE İŞTEN ÇIKARILDIM"

“Bir ara bir filmde oynamam gerekiyordu ama bu, Chris’le yaşadığımız ‘bilinçli ayrılık’ sürecinin hemen sonrasına denk gelmişti ve basında çok sert haberler vardı,” diye hatırlattı Paltrow. “Sanırım dağıtım şirketi, ‘Bu şu anda fazla dokunulması zor bir konu olabilir’ diye düşündü.”

Sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yani bu harikaydı; boşanıyordum ve üstüne bir de işten çıkarıldım. Gerçekten muhteşemdi.”





