2026 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi

83. Altın Küre Ödülleri, Nikki Glaser’ın sunuculuğunda Beverly Hills’te görkemli bir geceyle sahiplerini bulurken, sinema ve televizyonda yılın en iyileri yıldızlar geçidi eşliğinde onurlandırıldı.

Selena Öztorun

Komedyen Nikki Glaser’ın üst üste ikinci kez sunuculuğunu üstlendiği 83. Altın Küre Ödülleri, Pazar günü Beverly Hills’te sahiplerine ulaştı. Tören, büyük organizasyonlardan beklenen tüm ilgi ve görkemi bir araya getirdi.

Gecenin öne çıkan isimleri arasında Teyana Taylor, Timothée Chalamet, Seth Rogen, Rose Byrne ve Amy Poehler yer alırken; sinemada Hamnet ve One Battle After Another, televizyonda ise Adolescence ve The White Lotus projeleri zirveye yerleşti.

İşte 2026 Altın Küre ödüllerinin kazananlar listesi

FILM KATEGORİLERİ VE ADAYLAR

En İyi Film – Drama
Hamnet

En İyi Film – Müzikal ya da Komedi
One Battle After Another

Yabancı Dilde En İyi Film
The Secret Agent (Brezilya)

En İyi Animasyon Filmi
KPop Demon Hunters

Oyuncu Kategorileri
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Wagner Moura – The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Timothée Chalamet – Marty Supreme

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Teyana Taylor – One Battle After Another

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü
Sinners

Yaratıcı Kategoriler
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Senaryo
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Özgün Şarkı
“Golden” (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick 

TELEVİZYON KATEGORİLERİ VE ADAYLAR

En İyi Dizi – Drama
The Pitt

En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal
The Studio

En İyi Mini Dizi
Adolescence

Oyuncu Kategorileri
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Rhea Seehorn – Pluribus

En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Noah Wyle – The Pitt

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Jean Smart – Hacks

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Seth Rogen – The Studio

MİNİ DİZİ KATEGORİLERİ

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi
Michelle Williams – Dying for Sex

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi
Stephen Graham – Adolescence

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Erin Doherty – Adolescence

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Owen Cooper – Adolescence

En İyi Stand-up Gösterisi
Ricky Gervais – Mortality

En İyi Podcast
Good Hang with Amy Poehler