2026 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi
83. Altın Küre Ödülleri, Nikki Glaser’ın sunuculuğunda Beverly Hills’te görkemli bir geceyle sahiplerini bulurken, sinema ve televizyonda yılın en iyileri yıldızlar geçidi eşliğinde onurlandırıldı.
Selena Öztorun
Komedyen Nikki Glaser’ın üst üste ikinci kez sunuculuğunu üstlendiği 83. Altın Küre Ödülleri, Pazar günü Beverly Hills’te sahiplerine ulaştı. Tören, büyük organizasyonlardan beklenen tüm ilgi ve görkemi bir araya getirdi.
Gecenin öne çıkan isimleri arasında Teyana Taylor, Timothée Chalamet, Seth Rogen, Rose Byrne ve Amy Poehler yer alırken; sinemada Hamnet ve One Battle After Another, televizyonda ise Adolescence ve The White Lotus projeleri zirveye yerleşti.
İşte 2026 Altın Küre ödüllerinin kazananlar listesi
FILM KATEGORİLERİ VE ADAYLAR
En İyi Film – Drama
Hamnet
En İyi Film – Müzikal ya da Komedi
One Battle After Another
Yabancı Dilde En İyi Film
The Secret Agent (Brezilya)
En İyi Animasyon Filmi
KPop Demon Hunters
Oyuncu Kategorileri
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Jessie Buckley – Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Timothée Chalamet – Marty Supreme
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Teyana Taylor – One Battle After Another
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü
Sinners
Yaratıcı Kategoriler
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
En İyi Senaryo
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
En İyi Özgün Şarkı
“Golden” (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
TELEVİZYON KATEGORİLERİ VE ADAYLAR
En İyi Dizi – Drama
The Pitt
En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal
The Studio
En İyi Mini Dizi
Adolescence
Oyuncu Kategorileri
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Rhea Seehorn – Pluribus
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Noah Wyle – The Pitt
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Jean Smart – Hacks
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Seth Rogen – The Studio
MİNİ DİZİ KATEGORİLERİ
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi
Michelle Williams – Dying for Sex
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi
Stephen Graham – Adolescence
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Erin Doherty – Adolescence
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Owen Cooper – Adolescence
En İyi Stand-up Gösterisi
Ricky Gervais – Mortality
En İyi Podcast
Good Hang with Amy Poehler