2026 Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi

Komedyen Nikki Glaser’ın üst üste ikinci kez sunuculuğunu üstlendiği 83. Altın Küre Ödülleri, Pazar günü Beverly Hills’te sahiplerine ulaştı. Tören, büyük organizasyonlardan beklenen tüm ilgi ve görkemi bir araya getirdi.

Gecenin öne çıkan isimleri arasında Teyana Taylor, Timothée Chalamet, Seth Rogen, Rose Byrne ve Amy Poehler yer alırken; sinemada Hamnet ve One Battle After Another, televizyonda ise Adolescence ve The White Lotus projeleri zirveye yerleşti.

İşte 2026 Altın Küre ödüllerinin kazananlar listesi

FILM KATEGORİLERİ VE ADAYLAR



En İyi Film – Drama

Hamnet

En İyi Film – Müzikal ya da Komedi

One Battle After Another

Yabancı Dilde En İyi Film

The Secret Agent (Brezilya)

En İyi Animasyon Filmi

KPop Demon Hunters

Oyuncu Kategorileri

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Wagner Moura – The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi

Timothée Chalamet – Marty Supreme

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Teyana Taylor – One Battle After Another

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü

Sinners

Yaratıcı Kategoriler

En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Senaryo

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Özgün Şarkı

“Golden” (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

TELEVİZYON KATEGORİLERİ VE ADAYLAR

En İyi Dizi – Drama

The Pitt

En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal

The Studio

En İyi Mini Dizi

Adolescence

Oyuncu Kategorileri

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Rhea Seehorn – Pluribus

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Noah Wyle – The Pitt

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi ya da Müzikal

Jean Smart – Hacks

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi ya da Müzikal

Seth Rogen – The Studio

MİNİ DİZİ KATEGORİLERİ

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi

Michelle Williams – Dying for Sex

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi

Stephen Graham – Adolescence

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Erin Doherty – Adolescence

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Owen Cooper – Adolescence

En İyi Stand-up Gösterisi

Ricky Gervais – Mortality

En İyi Podcast

Good Hang with Amy Poehler