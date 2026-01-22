2026 Oscar adayları açıklandı

98. Akademi Ödülleri adaylıklarında Warner Bros. rüzgarı esiyor. “Sinners”, tam 16 dalda aday gösterilerek Oscar tarihine geçen bir rekora imza attı. Onu, radikal siyasetin derinliklerine inen ve 13 adaylık kazanan “One Battle After Another” takip ediyor.

Bu iki yapımla birlikte; “Frankenstein”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value”, “Train Dreams”, “F1” ve “The Secret Agent” 2026’nın En İyi Film adayları olarak ilan edildi.

Toplamda 30 adaylığa ulaşan Warner Bros. için bu tablo, zorlu başlayan yılın ardından gelen büyük bir başarı hikayesi. “Sinners” gişede bir fenomene dönüşürken, “One Battle After Another” ise yüksek bütçesini henüz karşılayamasa da kazandığı 13 adaylıkla stüdyonun prestijini zirveye taşıdı.

İşte 2016 Oscar adaylarının tam listesi:

En İyi Film

Bugonia (Focus Features)

- Yapımcılar: Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen

F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)

- Yapımcılar: Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Joseph Kosinski, Jeremy Kleiner, Brad Pitt

Frankenstein (Netflix)

-Yapımcılar: Guillermo Del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber

Hamnet (Focus Features)

- Yapımcılar: Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes, Steven Spielberg, Nicolas Gonda

Marty Supreme (A24)

- Yapımcılar: Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie

One Battle After Another (Warner Bros.)

- Yapımcılar: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

The Secret Agent (Neon)

- Yapımcı: Emilie Lesclaux

Sentimental Value (Neon)

- Yapımcılar: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Sinners (Warner Bros.)

- Yapımcılar: Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian

Train Dreams (Netflix)

- Yapımcılar: Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Willian Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

En İyi Yönetmen

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo Del Toro – Frankenstein

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safie - Marty Supreme

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Delroy Lindo - Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Elle Fanning - Sentimental Value



En İyi Orijinal Senaryo

Blue Moon – Robert Kaplow

Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie

It Was Just an Accident - Vahid Mobasseri, Mariam Afshari ve Ebrahim Azizi

Sentimental Value – Joachim Trier ve Eskil Vogt

Sinners – Ryan Coogler



En İyi Uyarlama Senaryo

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo Del Toro

Hamnet – Maggie O’Farrell ve Chloé Zhao

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Train Dreams – Clint Bentley ve Greg Kwedar



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Frankenstein

Sinners

Kokuho

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister



En İyi Animasyon Kısa Film

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters



En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva



En İyi Uluslararası Film

It Was Just an Accident – France (Jafar Panahi)

The Secret Agent – Brazil (Kleber Mendonça Filho)

Sentimental Value – Norway (Joachim Trier)

Sirât – Spain (Oliver Laxe)

The Voice of Hind Rajab – Tunisia (Kaouther Ben-Hania)



En İyi Animasyon Film

Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman

Elio – Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi

KPop Demon Hunters – Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong

Little Amélie or the Character of Rain – Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade

Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino



En İyi Prodüksiyon Tasarımı

One Battle After Another

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners



En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson

Sinners – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean



En İyi Görüntü Yönetimi

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

One Battle After Another – Michael Bauman

Sinners – Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams – Adolpho Veloso



