2026 Oscar adayları açıklandı
98. Akademi Ödülleri adayları açıklandı. 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece düzenlenecek tören öncesinde belirlenen finalistler arasında Bugonia, Frankenstein, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners, The Secret Agent ve Train Dreams gibi yapımlar öne çıktı.
Selena Öztorun
98. Akademi Ödülleri adaylıklarında Warner Bros. rüzgarı esiyor. “Sinners”, tam 16 dalda aday gösterilerek Oscar tarihine geçen bir rekora imza attı. Onu, radikal siyasetin derinliklerine inen ve 13 adaylık kazanan “One Battle After Another” takip ediyor.
Bu iki yapımla birlikte; “Frankenstein”, “Bugonia”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value”, “Train Dreams”, “F1” ve “The Secret Agent” 2026’nın En İyi Film adayları olarak ilan edildi.
Toplamda 30 adaylığa ulaşan Warner Bros. için bu tablo, zorlu başlayan yılın ardından gelen büyük bir başarı hikayesi. “Sinners” gişede bir fenomene dönüşürken, “One Battle After Another” ise yüksek bütçesini henüz karşılayamasa da kazandığı 13 adaylıkla stüdyonun prestijini zirveye taşıdı.
İşte 2016 Oscar adaylarının tam listesi:
En İyi Film
Bugonia (Focus Features)
- Yapımcılar: Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen
F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)
- Yapımcılar: Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Joseph Kosinski, Jeremy Kleiner, Brad Pitt
Frankenstein (Netflix)
-Yapımcılar: Guillermo Del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber
Hamnet (Focus Features)
- Yapımcılar: Liza Marshall, Pippa Harris, Sam Mendes, Steven Spielberg, Nicolas Gonda
Marty Supreme (A24)
- Yapımcılar: Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie
One Battle After Another (Warner Bros.)
- Yapımcılar: Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
The Secret Agent (Neon)
- Yapımcı: Emilie Lesclaux
Sentimental Value (Neon)
- Yapımcılar: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
Sinners (Warner Bros.)
- Yapımcılar: Ryan Coogler, Zinzi Coogler, Sev Ohanian
Train Dreams (Netflix)
- Yapımcılar: Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Willian Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
En İyi Yönetmen
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo Del Toro – Frankenstein
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safie - Marty Supreme
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
Elle Fanning - Sentimental Value
En İyi Orijinal Senaryo
Blue Moon – Robert Kaplow
Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
It Was Just an Accident - Vahid Mobasseri, Mariam Afshari ve Ebrahim Azizi
Sentimental Value – Joachim Trier ve Eskil Vogt
Sinners – Ryan Coogler
En İyi Uyarlama Senaryo
Bugonia – Will Tracy
Frankenstein – Guillermo Del Toro
Hamnet – Maggie O’Farrell ve Chloé Zhao
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Train Dreams – Clint Bentley ve Greg Kwedar
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Frankenstein
Sinners
Kokuho
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
En İyi Animasyon Kısa Film
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
En İyi Uluslararası Film
It Was Just an Accident – France (Jafar Panahi)
The Secret Agent – Brazil (Kleber Mendonça Filho)
Sentimental Value – Norway (Joachim Trier)
Sirât – Spain (Oliver Laxe)
The Voice of Hind Rajab – Tunisia (Kaouther Ben-Hania)
En İyi Animasyon Film
Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman
Elio – Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi
KPop Demon Hunters – Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong
Little Amélie or the Character of Rain – Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade
Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
One Battle After Another
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
En İyi Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
Sinners – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
En İyi Görüntü Yönetimi
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
One Battle After Another – Michael Bauman
Sinners – Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams – Adolpho Veloso