Survivor'da kim elendi?
Survivor 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, takımların kıyasıya yarıştığı ödül oyununun ardından Eren ve Erkan arasında eleme düellosu gerçekleşti. Potada yer alan Bayhan ve Onur Alp oylamayla kurtulurken, düelloyu kaybeden isim adaya veda etti. Survivor 2026'ya veda eden isim kim oldu? İşte tüm detaylar...
Survivor 2026'da 22 Ocak akşamı oynanan ödül oyununu Ünlüler takımı kazandı. Haftanın eleme düellosunda Eren ve Erkan karşı karşıya gelirken, parkurdaki mücadeleyi kaybeden yarışmacı adaya veda etti.
Yeni bölüm fragmanında duyurulan acil durum konseyi ise büyük merak uyandırdı.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI HAFTAYI 'CEZA' İLE KAPATTI
Survivor 2026'nın son bölümünde takımlar önce ödül parkurunda karşılaştı. Rekabet düzeyi yüksek geçen mücadeleyi Ünlüler takımı kazanırken, oyunu kaybeden Gönüllüler takımı haftayı 'ceza' ile kapattı.
ERKAN VE EREN ARASINDA DÜELLO OYNANDI
Haftalık elemenin son aşamasında, potadan oylama yoluyla çıkan Bayhan ve Onur Alp'in ardından Erkan ve Eren arasında düello oynandı. Parkurdaki ikili mücadeleyi kazanan Eren, adadaki yerini korumayı başardı.
SURVIVOR 2026'YA VEDA EDEN İSİM
Düelloda yenilen Erkan için Kader Konseyi toplandı. Karşı takımın gerçekleştirdiği oylama neticesinde, Survivor 2026'ya veda eden isim Erkan olarak belirlendi.
Erkan, konseyde ailesine dair duygusal açıklamalarda bulundu.
