Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR 2026'YA VEDA EDEN İSİM

Düelloda yenilen Erkan için Kader Konseyi toplandı. Karşı takımın gerçekleştirdiği oylama neticesinde, Survivor 2026'ya veda eden isim Erkan olarak belirlendi.

Erkan, konseyde ailesine dair duygusal açıklamalarda bulundu.