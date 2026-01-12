83. Altın Küre Ödülleri'nde neler oldu? Yıldızlar, ödüller ve kırmızı halı stili

83. Altın Küre Ödülleri, 2026’nın ilk günlerinde yılın en görkemli gecelerinden birine ev sahipliği yaptı.

2026 ALTIN KÜRE KAZANANLAR LİSTESİ

Hollywood’un en tanınan isimlerinin katıldığı bu gecede birçok unutulmaz an yaşandı. Oscar’a aday gösterilecek yapımların öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen gecede, sinema kategorisinin tartışmasız galibi One Battle After Another oldu. Televizyon dünyasında ise Adolescence, The Pitt ve The Studio, kazandıkları önemli ödüllerle öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

STİL REKABETİ!

Ödüller ve sahne performansları kadar törenin en ilgi çeken yanlarından biri ise şüphesiz kırmızı halı görünümleriydi. Hollywood’un en çarpıcı isimlerinin en iddialı stil tercihleri, bu gecede kırmızı halıda tatlı bir “stil rekabetini” de beraberinde getirdi.

SELENA GOMEZ'İN ELBİSESİ İÇİN 323 SAAT HARCANDI

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 'Only Murders in the Building' dizisindeki Mabel Mora rolüyle 83. Altın Küre Ödülleri’nde 'Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde adaylar arasındaydı. Gece için Chanel imzalı özel tasarım bir elbise tercih eden Gomez’in görünümünde en dikkat çeken noktalardan biri, kıyafetin hazırlık süreci oldu. Chanel atölyesi, elbisenin tasarımı ve üzerindeki detaylı nakış işlemeleri için toplam 323 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi.

JENNIFER LOPEZ ELBİSESİNİ KENDİ SATIN ALDI

İddialı seçimler ve ikonik görünümler söz konusu olduğunda Jennifer Lopez’den bahsetmemek olmaz. 56 yaşındaki yıldız, bu yıl adaylar arasında yer almasa da kazananlara ödüllerini takdim etmek üzere sahnede yerini aldı. Görünümüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lopez, elbisesinin şaşırtıcı hikayesine dair detayları paylaşmayı da ihmal etmedi.

RENATE REINSVE'NİN 800 BİN BONCUKLU ELBİSE

Renate Reinsve, 'Sentimental Value' filmindeki performansıyla 'Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu' adayı olarak Altın Küre’nin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Reinsve’nin kırmızı halıdaki zarif ve kusursuz görünümünün ardında ise hayranlık uyandıran bir el işçiliği hikayesi yatıyor.

Renate Reinsve’nin tam 800 bin boncuktan oluşan büyüleyici elbisesine dair tüm detaylar haberimizde.

ÜNLÜLERİN TAKI TERCİHİ: BVLGARI

Gecenin elbiseleri kadar ışıldayan bir diğer odak noktası ise mücevherlerdi...

Elmasların ve değerli taşların yarıştığı kırmızı halıda; Priyanka Chopra Jonas, Lisa Manobal, Tessa Thompson ve Chloé Zhao gibi pek çok yıldız, takı tercihini Bvlgari’den yana kullandı.

KYLIE JENNER'IN 75 KARATLIK ELMASI

83. Altın Küre Ödülleri’nde partneri Timothée Chalamet’ye eşlik eden Kylie Jenner'ın mücevherlerine değinmeden geçmek olmazdı çünkü görünümünün en çarpıcı detayını yaklaşık 75 karatlık elmaslardan oluşan, göz kamaştırıcı takıları oluşturuyordu.

Altın Küre Ödülleri'nin belki de en çok merak edilen ve konuşulan kısımları, yıldızların sahne arkasındaki samimi anlarıydı. Teyana Taylor, Jacob Elordi, Ariana Grande ve daha pek çok ismin yer aldığı o kareleri mercek altına aldık. Bu içeriğe bakabilirsiniz: 83. Altın Küre Ödülleri: Sahne arkasından kareler

HASAN CAN KAYA'NIN SÜRPRİZ KARŞILAŞMASI

Altın Küre ödül töreninin Türk magazin gündemine yansıyan sürpriz bir detayı oldu. 'Konuşanlar' programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, gecede 'Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Rhea Seehorn ile bir araya geldi.