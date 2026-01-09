2026 SAG Awards adayları belli oldu: İşte aday gösterilen isimler

Sinema dünyasının en köklü geleneklerinden biri olan 30 yıllık SAG Ödülleri, 2026 itibarıyla yoluna “The Actor Awards” (Aktör Ödülleri) adıyla devam ediyor. İsmi değişmiş olsa da ödül, öneminden hiçbir şey kaybetmiş değil.

Netflix üzerinden canlı yayınlanacak olan tören, 1 Mart Pazar gecesi sektörün en başarılı isimlerini onurlandıracak. 2026 Oscar Ödülleri’nden tam iki hafta önce gerçekleşecek olan ve sinema ile televizyon dünyasının en önemli gecelerinden biri sayılan bu ödül töreni için geri sayım, adayların netleşmesiyle birlikte başlamış durumda.