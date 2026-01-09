2026 SAG Awards adayları belli oldu: İşte aday gösterilen isimler
2026 “The Actor Awards” (Aktör Ödülleri) adayları, SAG-AFTRA üyelerinin oylarıyla belirlendi. Harrison Ford’un Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacağı tören, 1 Mart’ta Netflix üzerinden canlı yayınlanacak. Adaylık listesinde yedi kategoride öne çıkan 'One Battle After Another' ile sinema ve televizyon dünyasının popüler yapımları dikkat çekiyor.
Sinema dünyasının en köklü geleneklerinden biri olan 30 yıllık SAG Ödülleri, 2026 itibarıyla yoluna “The Actor Awards” (Aktör Ödülleri) adıyla devam ediyor. İsmi değişmiş olsa da ödül, öneminden hiçbir şey kaybetmiş değil.
Netflix üzerinden canlı yayınlanacak olan tören, 1 Mart Pazar gecesi sektörün en başarılı isimlerini onurlandıracak. 2026 Oscar Ödülleri’nden tam iki hafta önce gerçekleşecek olan ve sinema ile televizyon dünyasının en önemli gecelerinden biri sayılan bu ödül töreni için geri sayım, adayların netleşmesiyle birlikte başlamış durumda.
ZİRVEYE YERLEŞENLER
Bu yıl adaylık yarışında zirveye yerleşen One Battle After Another, toplam yedi dalda öne çıktı; Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio del Toro ve Sean Penn performanslarıyla adaylar arasında yer aldı. Sinners ise beş adaylık elde ederek güçlü bir çıkış yaptı.
SAG-AFTRA TARİHİNDE BİR İLK
Ariana Grande, Wicked: For Good filmindeki 'Glinda' rolüyle adaylık elde ederek, SAG-AFTRA tarihinde aynı karakterle üst üste iki kez aday gösterilen tek oyuncu oldu.
TIMOTHEE CHALAMET İKİNCİ KEZ ADAY GÖSTERİLDİ
Timothée Chalamet de kendi adını taşıyan filmdeki Marty Supreme rolüyle üst üste ikinci kez aday gösterildi. Chalamet, geçtiğimiz yıl A Complete Unknown filmindeki 'Bob Dylan' performansı ile ödülün sahibi olmuştu.