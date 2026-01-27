Güzide Duran: Çocuklarımı göremiyorum

Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasındaki ayrılık süreci, özel hayatın sınırlarını aşarak uzun süredir magazin gündeminin takibindeydi. 1996 Best Model birincisi Duran’ın, ayrılık süreci henüz tamamlanmadan Fikret Orman ile bir birlikteliğe başlaması, süreci daha da karmaşık bir hale getirmişti.

Bu dönemde yaşanan gerilim, sadece tarafları değil, Duran ile çocukları arasındaki bağı da olumsuz etkiledi. Çocuklarından uzun süre ayrı kalan Duran, geçtiğimiz aralık ayında çocuklarını görebilmek amacıyla Roma’ya gitse de beklediği sonucu alamamıştı.

Güzide Duran, özel hayatındaki son gelişmeleri geçtiğimiz akşam paylaştı. İşte detaylar...



"ONLARI HÂLÂ GÖREMİYORUM MAALESEF"

Hürriyet Kelebek'in haberine göre, Güzide Duran, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Devam eden boşanma davasına ilişkin soruları, “Yargı süreci devam ediyor. Değişen bir şey yok” diyerek kısa ve net bir şekilde yanıtladı.

Asıl üzüntüsünü ise çocuklarıyla ilgili bir soru üzerine paylaştı. Aylar süren ayrılığın devam ettiğini belirten Duran, "Onları hâlâ göremiyorum maalesef" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü ifade etti.



"FİKRET BEY İŞ SEYAHATİNDE"

Güzide Duran, özel hayatında zor bir dönemden geçmesine rağmen Fikret Orman’la ilişkisinin yolunda olduğunu söyledi. Konuyla ilgili soruları içtenlikle yanıtlayan Duran, “Her şey yolunda. Fikret Bey iş seyahatinde, ben de arkadaşlarımla yemeğe çıktım” ifadelerini kullandı.