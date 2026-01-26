Amber Heard, Johnny Depp davasını anlatıyor: Benim için bu kadar kötüleşebileceğini anlamamıştım
Amber Heard, eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı ve dünya genelinde takip edilen hukuk sürecine dair sessizliğini yeni bir belgesel projesiyle bozdu. Heard, 24 Ocak’ta 2026 Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan "Silenced" adlı yapımda, çok konuşulan iftira davalarının ardından değişen yaşamını ve bu süreçteki kişisel deneyimlerini paylaştı.
Sundance Film Festivali’nde prömiyeri gerçekleştirilen 'Silenced' belgeseli, taciz iddialarına karşı bir misilleme ve susturma stratejisi olarak kullanılan iftira davalarını mercek altına alıyor. Amber Heard’ün de sürpriz bir katılımla yer aldığı yapım, hukuki süreçlerin kadınların sesini duyurma çabası üzerindeki etkisini güncel bir perspektifle tartışmaya açıyor.
Festivalin 'Dünya Sineması' seçkisinde yer alan ve yönetmen Selina Miles ile uluslararası insan hakları avukatı Jennifer Robinson’ın imzasını taşıyan 'Silenced', geçtiğimiz cumartesi ilk gösterimini yaptı. Yapım, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bir grup kadının, yüksek tutarlı tazminat talepli iftira davalarıyla baskılanan adalet arayışlarını ve bu süreçte karşılaştıkları engelleri odağına alıyor.
JENNIFER ROBINSON VE AMBER HEARD'ÜN YOLLARI İLK KEZ 2018'DE KESİŞMİŞTİ
Variety'nin aktardığına göre, belgeselin ana öznelerinden biri olan avukat Jennifer Robinson ile Amber Heard’ün yolları ilk kez 2018 yılında, Johnny Depp’in İngiliz The Sun gazetesine açtığı davada kesişmişti. Söz konusu gazete, Heard’ün aile içi şiddet iddialarına dayanarak Depp’in "Fantastik Canavarlar" (Fantastic Beasts) serisindeki varlığını sorgulayan bir haber yayımlamıştı. Depp’in bu haber üzerine başlattığı hukuk mücadelesinde Heard, gazetenin savunma stratejisinin kilit ismi haline gelmişti.
"ARTIK SESİMİ KULLANMAK BİLE İSTEMİYORUM"
Amber Heard, 2023 yapımı 'Aquaman ve Kayıp Krallık'tan bu yana ilk kez bir yapımda boy göstererek 'Silenced' belgeseli için kamera karşısına geçti. Yapımda yer alma motivasyonunu net bir dille vurgulayan oyuncu, yönetmen Miles’a verdiği röportajda şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
“Bu konu benimle ilgili değil. Konuşma yetimi kaybettim. Burada kendi hikayemi anlatmak için bulunmuyorum. Hikayemi anlatmak istemiyorum. Hatta artık sesimi kullanmak bile istemiyorum. Sorun da tam olarak bu.”
Belgesel, Heard’ün yanı sıra adalet arayışında benzer engellerle karşılaşan isimleri de bir araya getiriyor: Avustralya parlamentosundaki taciz iddialarıyla tanınan Brittany Higgins, yayınladığı taciz dosyası sonrası dava edilen editör Catalina Ruiz-Navarro ve insan hakları savunucusu Sibongile Ndashe, hukuki süreçlerin susturucu etkisini kendi tanıklıklarıyla ortaya koyuyorlar.
"BENİM BAŞIMA GELENLER ASLINDA PEK ÇOK KADININ YAŞADIKLARININ ÇOK DAHA ŞİDDETLİ BİR VERSİYONU"
Hukuki sürecin mali yüküne dikkat çeken Jennifer Robinson, müvekkillerine yaptığı uyarıyı şu soruyla temellendiriyor: "Karşı tarafın dava açma hakkı var ancak ispat süreci çoğu kadını maddi yıkıma uğratıyor. Ekonomik olarak savunamadığınız bir ifade özgürlüğü ne kadar değerlidir?" Bu filmde sorduğum soru şu diyor Robinson; "Savunmaya gücünüzün yetmediği bir ifade özgürlüğü ne anlam ifade eder?"
Heard ise Johnny Depp ile The Sun davasındaki yerini "içinden çıkılmaz bir paradoks" olarak nitelendirdi:"O davanın sonucu benim katılımıma bağlıydı, ben ise o davanın sonucuna bağlıydım. Robinson ile ilk tanıştığımda, resmin bütününü gördüğünü hemen hissetmiştim. Benim başıma gelenler, aslında pek çok kadının yaşadıklarının çok daha şiddetli bir versiyonu."