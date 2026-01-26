Amber Heard, Johnny Depp davasını anlatıyor: Benim için bu kadar kötüleşebileceğini anlamamıştım

Sundance Film Festivali’nde prömiyeri gerçekleştirilen 'Silenced' belgeseli, taciz iddialarına karşı bir misilleme ve susturma stratejisi olarak kullanılan iftira davalarını mercek altına alıyor. Amber Heard’ün de sürpriz bir katılımla yer aldığı yapım, hukuki süreçlerin kadınların sesini duyurma çabası üzerindeki etkisini güncel bir perspektifle tartışmaya açıyor.

Festivalin 'Dünya Sineması' seçkisinde yer alan ve yönetmen Selina Miles ile uluslararası insan hakları avukatı Jennifer Robinson’ın imzasını taşıyan 'Silenced', geçtiğimiz cumartesi ilk gösterimini yaptı. Yapım, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu bir grup kadının, yüksek tutarlı tazminat talepli iftira davalarıyla baskılanan adalet arayışlarını ve bu süreçte karşılaştıkları engelleri odağına alıyor.