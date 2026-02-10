Angelina Jolie'nin 'Coutures' filminin Paris'teki galasında Givenchy imzalı görünümü

ANGELINA JOLIE'YE ANNESİNİ HATIRLATAN SENARYO



Senaryoda Maxine’in meme kanseri teşhisi alması, 2007 yılında annesini aynı hastalık sebebiyle kaybeden aktris için duygusal bir bağ oluşturmuş. Annesini kanserden kaybeden Jolie için bu rol oldukça derin bir anlam taşıyor. Yıldız, projenin hissettirdiklerini şu sözlerle ifade etmişti:

"Bunun çok kişisel bir film olduğunu hissediyorum. O kadar özel hissettirdi ki, zihnimde muhtemelen bir film gibi hissettirmeyen tek film bu."

TIME France'a verdiği demeçte ise film hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etmişti:



"Bu filmi seviyorum çünkü hasta bir insanın yolculuğunun çok ötesine geçen bir hikaye anlatıyor: hayatı gösteriyor. Beni etkileyen ve bu rolü oynamak istememi sağlayan bu aydınlık perspektifti."