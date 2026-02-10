Angelina Jolie'nin 'Coutures' filminin Paris'teki galasında Givenchy imzalı görünümü
Angelina Jolie, Alice Winocour'un yönettiği yeni filmi Coutures'un Fransa prömiyeri için Paris’teydi. Farklı yaşam hikayelerine sahip üç kadının yollarının moda ve yüksek terzilik dünyasında kesişmesini konu alan filmin galasında Jolie, Givenchy görünümü ile kırmızı halıda yer aldı.
Angelina Jolie, hem başrolünde yer aldığı hem de yapımcılığını üstlendiği 'Coutures' filminin Paris galasında, Sarah Burton imzalı gümüş işlemeli ve inci detaylı şeffaf bir Givenchy elbise tercih etti. Gümüş çiçek işlemeleri ve kısa kollardan sarkan püskül detaylarıyla dikkat çeken tasarımı siyah stilettolarla tamamladı. Aksesuar seçiminde sade elmas küpelere yönelen Jolie, doğal bir fönle açık bıraktığı saçlarıyla duru ve zarif bir kırmızı halı görünümü sergiledi.
MODA VE MODELLİK DÜNYASINA EMPATİK BİR BAKIŞ AÇISI
Rolüne hazırlanırken moda endüstrisine dair algısının değiştiğini belirten Jolie, Vogue France’a verdiği röportajda süreci şu sözlerle anlatıyor:
"Bu film bana moda ve modellik dünyasına daha empatik bir bakış açısı sundu. Genellikle moda, modeller ve defileler 'onlar gibi olmaya' zorlar ya da sadece satmaya çalışır, bu da bazen rahatsız edici olabilir. Ancak bu filmde, dünyanın dört bir yanından gelen, kim olduklarını kendi vücutları üzerinden bulmaya ve kendilerine daha iyi bir hayat kurmaya çalışan, aynı zamanda kendi kültürlerini temsil eden genç kadınları keşfediyorsunuz. Bu, onlar için muhtemelen öngörmedikleri bir şekilde, derinden talepkar bir yolculuk."
MAXINE'İN HİKAYESİ ANGELINA JOLIE İÇİN KİŞİSEL BİR ANLAM TAŞIYOR
Alice Winocour’un İngilizce dilindeki ilk yönetmenlik denemesi olan filmde Jolie’ye, Ella Rumpf, Anyier Anei ve Louis Garrel eşlik ediyor. Filmin merkezinde yer alan Maxine’in hikayesi, Jolie için profesyonel bir iş olmanın ötesinde kişisel bir anlam taşıyor.
ANGELINA JOLIE'YE ANNESİNİ HATIRLATAN SENARYO
Senaryoda Maxine’in meme kanseri teşhisi alması, 2007 yılında annesini aynı hastalık sebebiyle kaybeden aktris için duygusal bir bağ oluşturmuş. Annesini kanserden kaybeden Jolie için bu rol oldukça derin bir anlam taşıyor. Yıldız, projenin hissettirdiklerini şu sözlerle ifade etmişti:
"Bunun çok kişisel bir film olduğunu hissediyorum. O kadar özel hissettirdi ki, zihnimde muhtemelen bir film gibi hissettirmeyen tek film bu."
TIME France'a verdiği demeçte ise film hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etmişti:
"Bu filmi seviyorum çünkü hasta bir insanın yolculuğunun çok ötesine geçen bir hikaye anlatıyor: hayatı gösteriyor. Beni etkileyen ve bu rolü oynamak istememi sağlayan bu aydınlık perspektifti."