TikTok’ta Prenses Leonor dolandırıcılığı

İspanya monarşisinin son dönemlerde en çok konuşulan ismi Prenses Leonor, babası Kral VI. Felipe’nin ardından tahtın varisi olarak ülkenin gelecekteki kraliçesi olmaya hazırlanıyor. 2014’te Asturias Prensesi unvanını alarak veliahtlık makamına geçen Leonor, akademik eğitimini askeri eğitimle birleştirirken hem güzelliği hem de yaşına göre olgun tavrı ile de dikkat çekiyor...

PRENSES LEONOR'U VE AİLESİNİ ENDİŞELENDİREN DURUM

Prenses Leonor, şimdi ise farklı bir gelişmeyle gündemde; dolandırıcılar, onun kimliğini ve popülerliğini kullanarak sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı.

The Guardian’ın haberine göre “İspanya tahtının 20 yaşındaki varisi Prenses Leonor’u temsil eden bir vakıf, dolandırıcıların sahte profiller üzerinden yapay zekayla hazırlanmış Prenses videoları kullanarak sosyal medya kullanıcılarını kandırdığını açıkladı.

ÖDEME TALEP EDEN DOLANDIRICILAR ORTADAN KAYBOLUYOR

TikTok paylaşımlarında ‘Leonor’, kullanıcılara birkaç yüz dolarlık ön ödeme karşılığında binlerce dolar kazanabileceklerini vaat ediyor. Ancak ödeme yapıldıktan sonra dolandırıcılar genellikle daha fazla para talep ediyor ve sonunda ortadan kayboluyor.

El País gazetesinin 2024’te yaptığı araştırma, dolandırıcılıkta kullanılan tüm telefon numaralarının Dominik Cumhuriyeti’nden olduğunu ortaya koydu. Bazı videoların ise bir milyondan fazla kez izlendiği bildirildi.

Asturias Prensesi Vakfı’nın internet sitesinde yer alan uyarıda, vakfın bireysel vatandaşlara yönelik mali yardım, proje hibeleri, çekilişler veya benzeri herhangi bir para desteği programı bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Asturias Prensesi de vakıf aracılığıyla herhangi bir finansal destek sunmamaktadır. Aksini iddia eden mesajlar veya profiller tamamen yanlıştır” denildi.