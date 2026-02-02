Bad Bunny, tamamı İspanyolca albümüyle 'Yılın Albümü' ödülünü kazanarak bir ilke imza attı

Müzik dünyası, yılın en önemli buluşması için pazar günü Los Angeles’ta bir araya geldi. Trevor Noah’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 68. Grammy Ödülleri, sektörün önde gelen isimlerinin sahne aldığı nitelikli performanslarla dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.

Ödül töreninin en dikkat çeken isimlerinden biri Bad Bunny oldu, bunun en önemli sebebi İspanyolca müziğin küresel başarısıydı. Bunny, 'Yılın Albümü' ödülünü kazanan ilk İspanyolca albüm olan DeBÍ TiRAR MáS FOToS ile müzik dünyasında bir ilke imza attı...

'YILIN ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ: BAD BUNNY

2026 Grammy Ödülleri, pazar gecesi Bad Bunny’nin zaferiyle sona erdi. Gecenin en prestijli ödülü olan 'Yılın Ödülü'ne layık görülen sanatçı, isminin Harry Styles tarafından anons edilmesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Kürsüye yöneldiği sırada duygularına hakim olamayan Bunny, teşekkür konuşmasını İspanyolca gerçekleştirdi. Başarısını kariyeri boyunca yanında olanlara ve çalışma arkadaşlarına adayan sanatçı şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Tanrı’ya ve Akademi’ye teşekkür ederim. Kariyerim boyunca bana inanan herkese ve bu albümde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Anne, beni Porto Riko’da dünyaya getirdiğin için teşekkürler. Seni seviyorum.”



'YILIN ALBÜMÜ' KATEGORİSİNE YERLEŞEN İLK İSPANYOLCA ALBÜM

Güçlü rakiplerin yer aldığı aday listesinde Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend), Lady Gaga (Mayhem), Kendrick Lamar (GNX) ve Tyler, The Creator (Chromakopia) gibi isimleri geride bırakan Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOToS ile önemli bir rekora imza attı. Sanatçı, bu çalışmasıyla Yılın Albümü kategorisinde zirveye yerleşen ilk İspanyolca albümün sahibi olarak müzik tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Gecenin ana ödülünün yanı sıra tür odaklı kategorilerde de başarısını gösteren Bad Bunny, 'En İyi Urban Müzik Albümü' ödülünü alırken, 'eoO' isimli şarkısı ile 'En İyi Global Müzik Performansı' dalında da başarıya ulaştı.