Bayıldık! Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'in gelinliği mercek altında
Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, Mısırlı binici Nayel Nassar ile evlendi. Çift, önce imam nikahı kıydı daha sonra at çiftliğinde bir tören düzenledi. Jennifer Gates, düğünü için Vera Wang imzalı iki ayrı kıyafet tercih etti. İşte o mükemmel düğünden kareler ve gelinliğin detayları...
Bill ve Melinda Gates'in en büyük çocuğu Jennifer Gates, New York, Westchester County'deki at çiftliğinde binici Nayel Nassar ile evlendi. (Düğün hakkında tüm detayları, Bill Gates'in kızı Jennifer Gates evlendi haberimizde bulabilirsiniz.)
Jennifer Gates, düğünü için Vera Wang imzalı tasarımcının iki özel elbisesini giyindi.
Jennifer Gates, ilk olarak, korseli, uzun kollu, Fransız makrome dantelli ve İtalyan tüllü eteğinin üzerinde aplike bulunan, fildişi renginde, A kesim Vera Wang (@verawanggang) imzalı bir gelinlik tercih etti. Gelinliğini, uzun tül duvak ile tamamlandı.
Jennifer Gates'in akşam için giyindiği tülle kaplı, kare yakalı trompet elbisesi yine Vera Wang imzalıydı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Jennifer Gates, instagram hesabında "Benim dünyam 10.16.21" sözleriyle düğünden bir kare paylaştı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör