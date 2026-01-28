Bella Hadid ve sevgilisi Adan Banuelos ayrıldı

"SANA BUNU HER GÜN HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Çiftin arasının bozuk olduğuna dair haberler ilk olarak haziran ayında yayılmıştı. Ancak Banuelos, ekim ayındaki yıl dönümlerinde şu mesajı paylaşmıştı:

"Tüm bu kaosa ve çirkinliğe rağmen, Tanrı bize saf ve güzel bir şey verdi. Seni seviyorum bebeğim. Sana bunu her gün hatırlatmaya devam edeceğim."

Aralık başında Bella, Banuelos’un bir etkinliğine katıldı fakat ikili birlikte görüntülenmedi. Aralık ayının sonunda ise Page Six’e konuşan kaynaklar, ilişkinin tamamen bittiğini doğruladı.