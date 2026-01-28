Bella Hadid ve sevgilisi Adan Banuelos ayrıldı
Bella Hadid, profesyonel binici sevgilisi Adan Banuelos ile yollarını ayırdı. Page Six’e konuşan kaynaklar; ünlü model ile binici sevgilisi Adan Banuelos’un, iki yıllık birlikteliklerini sonlandırdığını doğruladı.
Bella Hadid, 2023 yılında sağlık sorunları nedeniyle kariyerine ara vererek New York'un kaotik temposundan uzaklaşmış ve Teksas’a yerleşmişti. Orada kendine yeni bir düzen kuran ünlü model, podyumlardan uzakta, daha izole bir yaşamı tercih etti. Atlara olan tutkusuyla bilinen Bella, bu süreçte binicilik dünyasının şampiyon antrenörü Adan Banuelos ile iki yılı aşkın süredir devam eden bir birliktelik yaşıyordu.
Credit: Instagram/ @ab_performancehorses
PODYUMLARDAN BİNİCİLİĞE
Teksas’ın sakin atmosferinde binicilik dünyasının önde gelen isimlerinden Banuelos’un, Bella’ya Lyme hastalığıyla mücadelesindeki zorlu tedavi sürecinde destek olduğu biliniyordu. Gözler önündeki stresli hayatından uzaklaştığı bu dönemde doğal ve huzurlu bir yaşamı tercih eden Bella’nın, dışarıya yansıyan mutluluğu sıkça konuşuluyordu.
Credit: Instagram/ @ab_performancehorses
BİR DARGIN BİR BARIŞIK
Page Six'in haberine göre ikilinin bir dargın bir barışık olduğunu belirten kaynak, ilişkilerinin "çalkantılı" geçtiğini ifade etti. Ayrılığın, Hadid ve Banuelos'un birlikte milyon dolarlık atlar satın alarak kurdukları ticari bağları karmaşık bir hale getireceği düşünülüyor.
"SANA BUNU HER GÜN HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Çiftin arasının bozuk olduğuna dair haberler ilk olarak haziran ayında yayılmıştı. Ancak Banuelos, ekim ayındaki yıl dönümlerinde şu mesajı paylaşmıştı:
"Tüm bu kaosa ve çirkinliğe rağmen, Tanrı bize saf ve güzel bir şey verdi. Seni seviyorum bebeğim. Sana bunu her gün hatırlatmaya devam edeceğim."
Aralık başında Bella, Banuelos’un bir etkinliğine katıldı fakat ikili birlikte görüntülenmedi. Aralık ayının sonunda ise Page Six’e konuşan kaynaklar, ilişkinin tamamen bittiğini doğruladı.
