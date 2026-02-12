Beren Saat’in İngilizce şarkısı "CapitaliZoo" yayında
Sanat kariyerinde radikal bir dönüşüme imza atan Beren Saat, uzun süredir heyecanla beklenen müzik projesinin ilk single’ı “CapitaliZoo”yu dinleyiciyle 12 Şubat 2026’da buluşturdu. Eşi Kenan Doğulu prodüktörlüğünde hazırlanan şarkı, dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı teknik kadrosu ve iddialı klibiyle dikkat çekiyor.
Yıllardır, canlandırdığı karakterlerle uluslararası çapta başarı yakalayan Beren Saat, sanat kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Uzun süredir eşi Kenan Doğulu ile üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk single’ı olan “CapitaliZoo”, 12 Şubat’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Sanatçının YouTube üzerinden "Beren" ismini kullanarak yayınladığı bu ilk single elektronik popun modern tınılarını taşıyor.
“Görünmez Kafeslere Karşı Bir İsyan”
Sözleri Beren Saat’e ait olan İngilizce eserin prodüktörlüğünü ve aranjesini Kenan Doğulu üstlendi. Şarkının temelindeki felsefeyi "görünmez kafeslere karşı bir isyan" olarak tanımlayan Saat, projesini şu sözlerle anlatıyor:
“CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür ve kendimizle barışık doğuyoruz; sonrasında personalar yaratıp özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekasına övgü niteliğinde.”
KIRMIZI HALIDAN LOS ANGELES SOKAKLARINA
Şarkı için paylaşılan tanıtım videosunda, Beren Saat’in bir limuzinden inerek kırmızı halıda gazetecilere poz verdiği sinematik sahneler dikkat çekiyor. Los Angeles’ta çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise VMA ödüllü Ecem Lawton oturuyor. Super Bowl şovlarının stilisti Joey Thao’nun hazırladığı avangart kostümler ve Marvin Brown’ın koreografisi, şarkının özgürlük temasını bedensel bir şova dönüştürüyor.
DÜNYA STANDARTLARINDA PRODÜKSİYON
Dola Music etiketiyle çıkan parçanın teknik kadrosunda dünya çapında isimler yer alıyor. Miksi, Grammy ödüllü Brendan Morawski, mastering’i ise Dave Collins tarafından yapılan şarkıda, Snarky Puppy grubundan Michael League, bas gitarıyla fark yaratıyor. Türkiye’de canlı olarak kaydedilen çalışma, koro katmanları ve zengin vokal dokularıyla dikkat çekiyor.