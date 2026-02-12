Beren Saat’in İngilizce şarkısı "CapitaliZoo" yayında

“Görünmez Kafeslere Karşı Bir İsyan”

Sözleri Beren Saat’e ait olan İngilizce eserin prodüktörlüğünü ve aranjesini Kenan Doğulu üstlendi. Şarkının temelindeki felsefeyi "görünmez kafeslere karşı bir isyan" olarak tanımlayan Saat, projesini şu sözlerle anlatıyor:

“CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür ve kendimizle barışık doğuyoruz; sonrasında personalar yaratıp özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekasına övgü niteliğinde.”