Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye’nin iyi niyet elçisi: Hazal Kaya oldu!

Hazal Kaya ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye'nin yaptığı bu yeni işbirliğine özel yarın saat 13.00’te UNFPA Türkiye’nin YouTube kanalında ünlü oyuncuyla birlikte özel bir yayın düzenleneceği de herkese duyuruldu. Aynı paylaşımı Hazal Kaya'nın da yaptığı görülürken, işbirliğinin nasıl bir proje ile taçlanacağı merakla bekleniyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör UNFPA Turkey (@unfpa_turkey)'in paylaştığı bir gönderi



Ayrıca Kaya, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu sözlere de yer verdi: “Bütün kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların daha sağlıklı, güvenli ve eşit bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim.”

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu en temelde tüm kadınların ve gençlerin sağlıklı ve verimli yaşamlar sürdürebilmeleri için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışmalarına 1969 yılında başlamış ve 1971 yılından beri de Türk hükümetiyle birlikte çalışmalarını sürdürmekte. Neredeyse kırk yıldan uzun bir süredir, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu aktif olarak çalışıyor.

Bu konular için de projeler geliştirip, etkili çalışmalar da bulunuyorlar;

Anne ve çocuk sağlığını teşvik etme.

Üreme sağlığı ve haklarını iyileştirme.

Gençlerin potansiyellerinin tamamını kullanabilecek şekilde güçlendirilmeleri.

Cinsiyet eşitliği sağlama.

Kadınlara yönelik şiddetle mücadele.

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