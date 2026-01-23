Blake Lively ve Taylor Swift'in mesajları, Justin Baldoni'ye karşı açılan davada ortaya çıktı
Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki dava yeni bir boyuta taşındı. Dava dosyalarına eklenen belgelerle birlikte, Lively’nin aralarında yakın dostu Taylor Swift ile olan özel yazışmalarının da bulunduğu geniş bir dijital arşiv gün yüzüne çıktı. işte tüm detaylar...
Blake Lively; 2024 yapımı "It Ends With Us" filminin setindeki tutumu nedeniyle şikâyetçi olduğu rol arkadaşı Justin Baldoni’ye ve kriz yönetimi danışmanına, kendisine yönelik sistemli bir itibar saldırısı yürüttükleri gerekçesiyle dava açmıştı.
Justin Baldoni’nin hukuk ekibi, duruşma hazırlıkları kapsamında Blake Lively’ye ait geniş bir mesaj ve e-posta kaydını paylaştı. Bu yazışmalar arasında Lively’nin yakın dostu Taylor Swift ile yaptığı diyaloglar da bulunuyor.
BİR YILDAN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN DAVA FARKLI BİR BOYUTA TAŞINIYOR
New York’taki federal mahkemede erişime açılan belgeler, bir yıldır süregelen gergin davayı farklı bir boyuta taşıdı. Birçok tanınmış ismi de içine çekme potansiyeli taşıyan bu süreç; Hollywood’daki güç dengeleri ve sektörel dinamikler üzerine yeni bir tartışma başlattı.
Daha önce Baldoni ve Wayfarer Studios’un, Lively ile Ryan Reynolds’a yönelik açtığı karşı dava geçtiğimiz Haziran ayında reddedilmişti. Yargıç Lewis J. Liman, Lively’nin açtığı asıl davaya ilişkin kararını ne zaman açıklayacağını henüz belirtmedi.
YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLMASI BEKLENEN DURUŞMA
ABC News'ın haberine göre 18 Mayıs’ta görülmesi planlanan ve yıldızlar geçidine sahne olması beklenen duruşmada; Gigi Hadid, Emily Blunt, Hugh Jackman ve America Ferrera gibi isimlerin tanıklığına başvurulabilir.
Salı gecesi paylaşılan belgelerle birlikte, Baldoni’nin hukuk ekibi Lively’yi suçladı: Ünlü oyuncunun, güçlü arkadaş çevresini kullanarak Baldoni’nin imajını kasten zedelediği iddia ediliyor. Dosyaya giren Taylor Swift imzalı mesajlar ise Swift’in, sektörel güç dengelerini yönetmesi konusunda Lively’ye stratejik bir şekilde destek olduğunu gösteriyor.
"HOLLYWOOD'A HOŞ GELDİN JUSTIN"
Nisan 2024'te Lively, Swift'e "It Ends With Us" filminin fragman linkini içeren bir mesaj gönderdi. Söz konusu fragman, bu yazışmadan haftalar sonra Swift’in "My Tears Ricochet" adlı şarkısı eşliğinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Swift, fragmanda bu şarkının kullanılmasıyla ilgili olarak Lively ile şu sözleri paylaştı:“Şarkıyı kullanma şekillerine bayıldım. Hollywood’a hoş geldin Justin.”
İkili daha sonra, şarkının filmde yer almasının kamuoyu tarafından nasıl yorumlanacağı üzerine fikir yürüttü.
Swift, “Eğer Justin stratejik davransaydı, fragmanda Taylor Swift olmasın derdi. Çünkü bu sana film üzerinde daha fazla güç veriyor; bu senin müttefikin, onun değil” diye yazdı.
Lively şu yanıtı verdi: “Çok haklısın. Bunu fark etmen müthiş zekice. Senin müziğinden kaçmalıydı. Bunu hiç düşünmemiştim. Ama hadi canım. Ne büyük aptallık. Üstünlük kurmuş gibi görünmek için tek şansı buydu.”