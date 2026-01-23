Blake Lively ve Taylor Swift'in mesajları, Justin Baldoni'ye karşı açılan davada ortaya çıktı

BİR YILDAN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN DAVA FARKLI BİR BOYUTA TAŞINIYOR

New York’taki federal mahkemede erişime açılan belgeler, bir yıldır süregelen gergin davayı farklı bir boyuta taşıdı. Birçok tanınmış ismi de içine çekme potansiyeli taşıyan bu süreç; Hollywood’daki güç dengeleri ve sektörel dinamikler üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Daha önce Baldoni ve Wayfarer Studios’un, Lively ile Ryan Reynolds’a yönelik açtığı karşı dava geçtiğimiz Haziran ayında reddedilmişti. Yargıç Lewis J. Liman, Lively’nin açtığı asıl davaya ilişkin kararını ne zaman açıklayacağını henüz belirtmedi.