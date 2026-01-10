Blok3’ten Demet Akalın’a yanıt: En son 1 numara olalı 10 yıl olmuştur

2025 yılı Spotify Türkiye verilerine göre en çok dinlenen sanatçı Blok3 olmuştu. Bu sonuçların ardından Demet Akalın, dijital listelerdeki sıralamaların gerçeği yansıtmadığına dair Blok3’ü de hedef alan bazı iddialarda bulunmuştu. Blok3 (Hakan Aydın), Akalın’ın bu sözlerine karşı sessizliğini bozdu.

ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR



Spotify listesindeki sıralamanın doğru olmadığı görüşünde bulunan Demet Akalın, şu sözleri paylaşmıştı:

“Ebo, yazın Okan’a (eşi Okan Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.”



"EN SON 1 NUMARA OLALI 10 YIL OLMUŞTUR"

Hürriyet’in haberine Zorlu Center'da görülen Blok3 (Hakan Aydın), konuya dair sitemini paylaşırken Demet Akalın’a olan yanıtını şu sözlerle dile getirdi:

“En son 1 numara olalı 10 yıl olmuştur. Bizim büyüklerimiz bize iftira ediyor. Biz küçükleri olarak cevap vermeyelim, ‘Ne diyorlarsa doğru’ diyelim ama ben insanlara böyle şeyleri yakıştıramıyorum. Bu kadar zor bir süreçte birçok şeyi başarmışız. Cevap vermek bana yakışmaz, çünkü annemden büyük, anneannemle yaşıt. Yakalayamaması normal. Kendisi benim teyzem sayılır, saygıyla karşılıyorum.”



"KONUŞULMAK İÇİN BANA LAF ATMAK ZORUNDA KALIYOR"



Blok3, Demet Akalın’ın iddialarının gündemde kalma çabası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Konuşulmak için bana laf atmak zorunda kalıyor. Ona istediği son primi vereyim. Biz bu kadar başarı elde ettik, dünya listelerini mi kandırdık? Global Spotify beni paylaşıyor, teşekkür ve tebrik mesajları atıyor. Ama bizim memleketimizde büyüklerimiz bize destek olmak yerine iftira atıyor. Teyzem Instagram’daki botlarını silerse iyi olur.”





