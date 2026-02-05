Britney Spears'tan ailesine sitem: "Davranışlarına rağmen hayatta olduğum için şanslıyım"

Britney Spears, son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla aile içi dinamiklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. 4 Şubat Çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım mesajında yalnızlık hissi ve aile bağlarına değinen ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı travmalara rağmen ayakta kalabilmesini bir mucize olarak nitelendirdi.

Babası Jamie Spears, yaklaşık 13 yıl boyunca sanatçının hem özel hayatını hem de milyonlarca dolarlık servetini yönetme yetkisine sahipti. Sanatçının 'hayatta olduğum için şanslıyım' demesinin temel sebebi bu suistimal sürecinin kendisini hem psikolojik hem de finansal olarak yıpratmış olmasıydı.