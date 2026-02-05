Britney Spears'tan ailesine sitem: "Davranışlarına rağmen hayatta olduğum için şanslıyım"
Britney Spears, uzun yıllar süren vasilik mücadelesinin ardından ailesine olan sitemini samimi bir şekilde sosyal medya hesabında paylaştı. Spears, şu ana kadar yaşadığı bunca zorluklara rağmen hayatta olduğu için şanslı olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...
Britney Spears, son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla aile içi dinamiklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. 4 Şubat Çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım mesajında yalnızlık hissi ve aile bağlarına değinen ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı travmalara rağmen ayakta kalabilmesini bir mucize olarak nitelendirdi.
Babası Jamie Spears, yaklaşık 13 yıl boyunca sanatçının hem özel hayatını hem de milyonlarca dolarlık servetini yönetme yetkisine sahipti. Sanatçının 'hayatta olduğum için şanslıyım' demesinin temel sebebi bu suistimal sürecinin kendisini hem psikolojik hem de finansal olarak yıpratmış olmasıydı.
“ARTIK AİLEMDEN KORKUYORUM”
Spears, takipçileriyle paylaştığı notunda insani bağların önemine dikkat çekerek söze başladı: “İnsanlar olarak tek istediğimiz birbirimizle bağ kurmak ve asla yalnız hissetmemektir. Ailenizde, size yardım etmenin sizi izole etmek ve inanılmaz derecede dışlanmış hissettirmek olduğunu söyleyenler için... yanılıyorlardı.”
Affetmenin unutmak anlamına gelmediğini vurgulayan şarkıcı, aile bireylerine karşı artık bir korku beslediğini şu sözlerle ifade etti: “İnsan olarak affedebiliriz ama asla unutmazsınız. İletişim kurmaya duyulan özlem ve hasret her zaman çok önemlidir!!! Ailemin hayatımın bir döneminde bana davranış biçimiyle hayatta olduğum için bile inanılmaz derecede şanslı olduğuma inanıyorum ve artık onlardan korkuyorum.”
"YAPTIKLARININ SORUMLULUĞUNU ASLA ÜSTLENMEYECEKLER"
Sanatçı, ailesinin geçmişteki hatalarıyla yüzleşmekten kaçındığını belirterek eleştirilerini sürdürdü: “Tanrı’nın gizemli yollarla çalışması ne tuhaf. Arkadaşlarım, sizce bugün ne söylüyor??? Çünkü size karşı tamamen dürüst olmak gerekirse, o ne derse desin, yaptıklarının sorumluluğunu asla üstlenmeyecekler.”
Paylaşımının sonunda ise özel hayatından küçük bir detay vererek, ayak parmağını iki kez kırması nedeniyle bir aydır dans edemediğini ve komşusuyla cheesecake yiyerek vakit geçirdiğini ekledi.
“UYUYAMIYORUM. DEPRESYONDAYIM. HER GÜN AĞLIYORUM”
Spears’ın bu tepkileri, 2008 yılında başlayan ve babası Jamie Spears’ın kontrolünde olan vasilik sürecinin ağır mirasına dayanıyor. Haziran 2021’de mahkemede ilk kez sesini yükselten sanatçı, o dönem dünyayı yanılttığını şu sözlerle itiraf etmişti: “Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu, mutlu olduğumu söyledim. Mutlu değilim. Uyuyamıyorum. Depresyondayım. Her gün ağlıyorum.”
Kasım 2021’de sona eren bu süreç, beraberinde ciddi suçlamaları da getirdi. Baba Jamie Spears, vasilik süresince kendine 6 milyon dolardan fazla ödeme yapmak ve kızını usulsüzce gözetlemekle suçlansa da tüm iddiaları reddetti. İkili arasındaki yasal masraf mücadelesi ise ancak Nisan 2024’te uzlaşmayla sonuçlanabildi.