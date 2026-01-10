Brooklyn Beckham ailesiyle bağlarını tamamen kesti: David ve Victoria Beckham’ı yalnızca avukatlar aracılığıyla iletişime geçmeleri konusunda uyardı
Brooklyn Beckham kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran ailesini engellemesi ve avukatları aracılığıyla onlara bir uyarı yazısı göndermesiyle, Beckham ailesinde bağlar tamamen koptu.
Uzun zamandır aralarında soğuk savaşın devam ettiği Brooklyn ailesinin hikayesi her geçen gün daha da gergin bir hal alıyor.
2022 yılında Nicola Peltz ile evlenmesinden bu yana süregelen gerginlik, Brooklyn’in daha önce David ve Victoria Beckham’ı Instagram’dan engellemesine kadar varmıştı. Şimdi ise Brooklyn Beckham, araya avukatları sokuyor.
AİLE İÇİNDEKİ ÇEKİŞMELER YERİNİ AVUKATLARA BIRAKIYOR
Aile içindeki çekişmeler sürerken, Daily Mail, 26 yaşındaki şef Brooklyn Beckham ile ailesinin, daha önce yalanlanan ve yalnızca avukatları aracılığıyla iletişim kurdukları iddialarını doğruladı.
HUKUK FİRMASI ARACI OLDU
Daily Mail’in haberine göre, geçtiğimiz Temmuz ayında Brooklyn, tanınmış hukuk firması Schillings aracılığıyla ailesine resmi bir yazı göndererek, kendisiyle iletişim kurma çabalarından vazgeçmelerini talep etmiş.
"ONLARLA İLETİŞİM KURMANIN TEK YOLU BUYDU"
Bir kaynak, “David’e (David Beckham) onlarla Schillings (hukuk firması) aracılığıyla konuşması söylendi. Onlarla iletişim kurmanın tek yolu buydu.” dedi.