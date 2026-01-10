Brooklyn Beckham ailesiyle bağlarını tamamen kesti: David ve Victoria Beckham’ı yalnızca avukatlar aracılığıyla iletişime geçmeleri konusunda uyardı

Uzun zamandır aralarında soğuk savaşın devam ettiği Brooklyn ailesinin hikayesi her geçen gün daha da gergin bir hal alıyor.

2022 yılında Nicola Peltz ile evlenmesinden bu yana süregelen gerginlik, Brooklyn’in daha önce David ve Victoria Beckham’ı Instagram’dan engellemesine kadar varmıştı. Şimdi ise Brooklyn Beckham, araya avukatları sokuyor.

Beckham ailesi daha önce neler yaşamıştı: David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğlu ailesine rest: Instagram'da karşılıklı takibi bıraktılar