Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, iddialara romantik karelerle yanıt verdi
Son günlerde isimlerini sıkça duyduğumuz bir çift var: Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz. Brooklyn’in ailesiyle yaşadığı gerginlikler ve her koşulda eşinin yanında yer alması, magazin dünyasını daha uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor. Tüm bu iddialara ve aile içi anlaşmazlıklara rağmen çift, adeta bir film sahnesini andıran, baş başa ve oldukça romantik kareler paylaşarak birlikteliklerini sergilemeye devam ediyor.
Victoria ve David Beckham ile aralarındaki sular bir türlü durulmasa da Brooklyn ve Nicola Peltz çifti, kendi dünyalarındaki romantik atmosferi korumakta kararlı görünüyor.
Çift, aileyle yaşanan bu gerginliğe rağmen sosyal medyada paylaştıkları karelerle adeta 'bizi kimse etkileyemez' mesajı veriyor ve birlikteliklerinin sarsılmaz olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ
Brooklyn Beckham, 27 Ocak Salı günü Instagram hesabından Eric Clapton’ın 'Wonderful Tonight' şarkısı eşliğinde bir fotoğraf serisi paylaştı. Eşi Nicola ile baş başa yenen akşam yemeklerinden köpekleriyle geçirdikleri keyifli anlara kadar pek çok kareyi içeren bu paylaşımlarda sadece kendileri ve köpekleri yer alıyordu. Bu kareler, çiftin baş başayken de ne kadar keyifli vakit geçirebildiklerini ve kimseye ihtiyaç duymadıklarını yansıtır nitelikteydi.
KRİZLERDEN UZAK VE HUZURLULAR
Aynı gün Nicola Peltz de kendi hesabından, Coldplay’in en romantik parçalarından biri olan 'Yellow' eşliğinde, güneşli ve çiçekler içinde bir fotoğraf yayınladı. Nicola'nın bu şarkı seçimi, tüm yaşananlara karşı zarif bir gönderme niteliğindeydi. Dışarıdaki tartışmalar sürse de ikilinin bu rahat ve huzurlu tavırları, krizlerden pek de etkilenmediklerini kanıtlıyordu.
"HAYATIMDA İLK KEZ KENDİMİ SAVUNUYORUM"
Bu romantik kareler, Brooklyn’in geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı sert çıkışlardan yalnızca birkaç gün sonra geldi. Brooklyn o paylaşımlarında ailesini, 'ilişkisini mahvetmek için durmaksızın çabalamakla' suçlamış; manipüle edildiğini hissettiğini ve ailesiyle barışmak istemediğini şu sözlerle ifade etmişti:
"Yıllardır sessiz kaldım ve bu meseleleri özel tutmak için her yolu denedim. Ne yazık ki ebeveynlerim ve ekipleri basına gitmeye devam ederek beni kendimi savunmak ve basılan yalanların en azından bir kısmı hakkında gerçeği anlatmak zorunda bıraktı. Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum; hayatımda ilk kez kendimi savunuyorum."