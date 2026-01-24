Brooklyn Beckham’ın düğün dansı sırasında ne oldu?
Günlerdir magazin dünyasının odağında yanıt bekleyen tek bir soru var: Brooklyn Beckham’ın düğün dansı sırasında aslında neler yaşandı ve neden o ana dair tek bir kare bile basına sızmadı? Görgü tanıklarının ifadeleri, merak uyandıran bu 'kayıp' görüntülerin ardındaki sırları gün yüzüne çıkarıyor. İşte 'o dansın' detayları...
9 Nisan 2022'de gerçekleşen görkemli törenle dünyaevine giren Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in birlikteliği, ilk günden itibaren dolaşan iddiaların gölgesinde kaldı. Victoria Beckham ile Nicola Peltz arasında, gelinlik tercihlerinden organizasyon detaylarına dek uzanan sessiz gerilim, ailenin yıllardır titizlikle koruduğu 'kusursuz birliktelik' imajını ilk kez bu kadar sarsmıştı.
VICTORIA BECKHAM, OĞLU BROOKLYN'İN DÜĞÜN DANSINI GERÇEKTEN GÖLGELEDİ Mİ?
Brooklyn, uzun bir aradan sonra ailesiyle arasındaki gerilimin düğün günüyle de bağlantılı olduğunu açıkladı. Annesi Victoria Beckham’ın, eşi Nicola Peltz’le gerçekleştirmeyi planladıkları düğün dansını gölgelediğini ifade etti.
İşte tam da bu noktada, günlerdir magazin gündeminin odağında yer alan ve yanıt bekleyen tek bir soru var: Brooklyn Beckham’ın düğün dansı sırasında aslında neler yaşandı ve neden o ana dair tek bir kare bile basına sızmadı? Görgü tanıklarının ifadeleriyle merak uyandıran bu 'kayıp' görüntülerin ardındaki sırlar gün yüzüne çıkıyor.
SESSİZLİK NİHAYET BOZULDU
HOLA!’nın haberine göre, bir görgü tanığının ifadeleri ve bir düğün görevlisinin açıklamaları, o meşhur dans videosunun neden bugüne kadar yayımlanmadığını netleştirdi. Damadın iddiaları bu açıklamalarla desteklendi.
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in Nisan 2022'deki görkemli Florida düğününde müzikten sorumlu DJ Fat Tony, bu hafta yaptığı net bir açıklamayla düğünde yaşananların sır perdesini araladı.
GECENİN DJ'İ SIR PERDESİNİ ARALADI
Sır perdesini aralayan hamle, gecenin DJ’i Fat Tony’den geldi. Tony, Motherland dizisindeki bir karakterin çılgınca dans ettiği anları, Victoria’nın o geceki dansına gönderme yaparak şu sözlerle paylaştı:“Brooklyn’in ilk dansı sırasında Victoria Beckham”
Ayrıca paylaşıma, “Gerçek video görüntüsü; bu doğru, ben oradaydım!” notunu da ekleyerek iddiasının arkasında durdu.
Törende yer alan Stavros Agapiou, daha sonra sildiği bir Instagram yorumunda, "Ben de oradaydım, doğruyu söylüyor; gerçekten yaptı" sözleriyle iddiayı güçlendirdi. Bu paylaşımın yerini kısa süre sonra, "Nihayet konuştuğu iyi oldu!" ifadesi aldı.
