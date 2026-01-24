Brooklyn Beckham’ın düğün dansı sırasında ne oldu?

SESSİZLİK NİHAYET BOZULDU

HOLA!’nın haberine göre, bir görgü tanığının ifadeleri ve bir düğün görevlisinin açıklamaları, o meşhur dans videosunun neden bugüne kadar yayımlanmadığını netleştirdi. Damadın iddiaları bu açıklamalarla desteklendi.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’in Nisan 2022'deki görkemli Florida düğününde müzikten sorumlu DJ Fat Tony, bu hafta yaptığı net bir açıklamayla düğünde yaşananların sır perdesini araladı.