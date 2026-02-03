Can Yaman Sanremo Müzik Festivali'nin açılış gecesini sunacak

İtalya’nın köklü müzik organizasyonu Sanremo 2026, bu yıl açılış gecesinde Can Yaman’ı ağırlıyor. İtalya devlet kanalı RAI’nin ana haber bülteninde duyurulan gelişmeye göre, Yaman, festivalin ilk akşamında Carlo Conti ve Laura Pausini ile birlikte sunuculuk görevini üstlenecek.

FESTİVALDEN SETE



Kariyerini bir süredir İtalya merkezli sürdüren oyuncu, çok dilli yetkinliği ve projelerindeki sürekliliğiyle dikkat çekiyor. 'El Turco' ve 'Sandokan' gibi uluslararası yapımların ardından, son olarak 'Kelebekler Labirenti' dizisinin çekimlerini tamamlayan Yaman, festival sonrasında Sandokan’ın ikinci sezonu için yeniden sete girmeye hazırlanıyor.

CAN YAMAN TEST SONUCUNU PAYLAŞMIŞTI



Ocak ayının ilk günlerinde yasaklı madde kullanımı iddialarıyla gündeme gelen Can Yaman, Türkiye ziyareti sırasında gözaltına alınmış ve kısa süre sonra serbest bırakılarak İtalya’ya dönmüştü. Yaşananların ardından Yaman, test sonucunun negatif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurmuştu:

Sizlere uyuşturucu test sonucumun NEGATİF çıktığını bizzat duyurmak istiyorum. Ben zaten DNA örneklerimi verirken de sonucu biliyordum elbette, ancak size bir açıklama yapmak için test sonucumu beklemeyi tercih ettim, çünkü kanıt olmadan söz veya kulaktan dolma bilgilere güvenmelerini beklemek sevenlerime saygısızlık olurdu. Ben aktör olarak bunu düşünebildim, oysa asıl mesleği habercilik olan ve sadece teyit edilmiş gerçek haberleri yayımlaması gereken kişiler, siz izleyicilerine saygı duymuyor olacaklar ki, yalan haber yayımlamaktan hiç rahatsız olmuyorlar.

