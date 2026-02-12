Dawson's Creek oyuncusu James Van Der Beek 48 yaşında hayatını kaybetti
Dawson’s Creek dizisiyle bir neslin hafızasına kazınan James Van Der Beek, kanserle mücadelesinin ardından 48 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun son günlerine tanıklık eden yakın dostlarından ise duygusal veda mesajları geldi.
90’lı yılların sonunda gençlik draması Dawson’s Creek ile dünya çapında üne kavuşan James Van Der Beek, 11 Şubat Çarşamba günü, 48 yaşında vefat etti. 2024 yılında kolorektal kanser teşhisi aldığını paylaşan oyuncunun vefatını ailesi duyurdu.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Van Der Beek’in son günlerini huzur içinde geçirdiği belirtilirken, bu zor süreçte mahremiyetlerine saygı duyulması rica edildi.
DAWSON'S CREEK'İN DAWSON LEERY'Sİ
1998 ile 2003 yılları arasında yayınlanan Dawson’s Creek dizisinde canlandırdığı Dawson Leery karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, kariyeri boyunca farklı yapımlarda da boy gösterdi. 'Varsity Blues' filminin yanı sıra 'CSI: Cyber' gibi dizilerde rol alsa da, izleyiciler onu her zaman ilk büyük başarısıyla özdeşleştirdi.
Dizi, yayınlandığı dönemde Joshua Jackson, Katie Holmes ve Michelle Williams gibi isimlerin de yıldızının parlamasına aracılık etmişti.
KARİYERİYLE BARIŞIK BİR AKTÖR
Van Der Beek, kariyerinin sonraki yıllarında "gençlik dizisi yıldızı" imajını mizahi bir dille ele aldı. Kendiyle dalga geçebilen bir tavır sergileyerek; Funny or Die videolarında ve Kesha’nın kliplerinde rol üstlendi.
2013 yılında verdiği bir röportajda, kültürel bir fenomene dönüşen bir projeyle rekabet etmenin zorluğunu şu sözlerle ifade etmişti: "İnsanların önünde aynı karakteri çok uzun süre oynadığınızda, sizi o isimle ilişkilendirmeleri oldukça doğal."
JAMES VAN DER BEEK'İN EŞİNDEN AÇIKLAMA
James Van Der Beek’in hayat arkadaşı ve altı çocuğunun annesi Kimberly Van Der Beek, sevilen 90’lar yıldızının ölümünü çarşamba günü Instagram üzerinden ortak bir açıklama ile duyurdu:
"Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde hayata veda etti. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı. Dilekleri, insan sevgisi ve zamanın kutsallığıyla ilgili paylaşacak çok şey var. O günler de gelecek. Şimdilik; sevgi dolu kocamızı, babamızı, oğlumuzu, kardeşimizi ve dostumuzu uğurlarken, yasımızı tutabilmek için huzurlu bir mahremiyet rica ediyoruz."
