Dawson's Creek oyuncusu James Van Der Beek 48 yaşında hayatını kaybetti

DAWSON'S CREEK'İN DAWSON LEERY'Sİ

1998 ile 2003 yılları arasında yayınlanan Dawson’s Creek dizisinde canlandırdığı Dawson Leery karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, kariyeri boyunca farklı yapımlarda da boy gösterdi. 'Varsity Blues' filminin yanı sıra 'CSI: Cyber' gibi dizilerde rol alsa da, izleyiciler onu her zaman ilk büyük başarısıyla özdeşleştirdi.

Dizi, yayınlandığı dönemde Joshua Jackson, Katie Holmes ve Michelle Williams gibi isimlerin de yıldızının parlamasına aracılık etmişti.