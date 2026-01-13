Demet Akalın ve Blok3 tartışmasına Sefo'nun ardından Sinan Akçıl da dahil oldu

2025 yılı Spotify Türkiye verilerinde zirvenin sahibi Blok3 olurken; bu sonuçlar, dijital platformlardaki sıralamaların doğruluğunu sorgulayan Demet Akalın'ın tepkisini çekmişti.

Akalın, Blok3'ü de hedef tahtasına oturtan iddialarıyla listenin gerçekleri yansıtmadığını ima etmişti.

"BLOK3 GÜZEL ŞARKILAR YAPIYOR AMA ORADA BAŞKA ŞEYLER DÖNÜYOR"

Spotify verilerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Demet Akalın, konuya dair şu açıklamayı yapmıştı:

“Ebo, yazın Okan’a (eşi Okan Kurt) telefon açtı, ‘Ablayı 1 numaradan indireceğiz’ dedi. Ve ertesi gün biz indik listeden. Tamam, Blok3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.”

Blok3’ten bu iddialara yanıt gecikmemişti. Ünlü isim, Demet Akalın’ın sadece konuşulmak için bu iddialarda bulunduğunu dile getirmişti. Tartışmanın odağındaki bir diğer isim olan Sefo ise daha temkinli bir duruş sergilemişti.



"BENCE BU POLEMİĞE GİRMEMEK EN İYİSİ"

'Yerinde Dur' şarkısıyla, Akalın ile iş birliği yapan ünlü rapçi, taraf tutmak yerine orta yolu bulmayı tercih ederek şunları söyledi:

“Demet Abla ile de konuşuyorum, Blok3 de cevap vermiş. İkisinin de doğru olduğu yerler vardır, yanlış olduğu yerler vardır. Bence bu polemiğe girmemek en iyisi”



"BİZ ONLARIN BUGÜN YAŞADIĞI ŞÖHRETİN 10 KATINI YAŞADIK"



Hürriyet'ten Kelebek'in haberine göre; Sinan Akçıl’dan Demet Akalın’a açık bir destek geldi. Genç nesil sanatçıların tavırlarını eleştiren Akçıl, tecrübe vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: