Dilan Çiçek Deniz sosyal anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı

SOSYAL ANKSİYETE NEDİR?

Sosyal anksiyete; bireyin başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme ve yargılanma korkusu olarak tanımlanır. Bu durum; yetersizlik hissi, öz güvensizlik, aşırı dış farkındalık, utanç ve depresyon gibi duygusal süreçleri tetikler.

Eğer bir kişi, sosyal ortamlarda mantık dışı bir kaygıya kapılıyor ancak yalnız kaldığında bu gerginlikten kurtuluyorsa, yaşadığı bu durumun temelinde 'sosyal anksiyete' yatıyor olabilir.