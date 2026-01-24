Dilan Çiçek Deniz sosyal anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı
Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sosyal anksiyeteyle mücadele ettiğini duyurdu. Ünlü oyuncunun yaşadığı zorlukları samimiyetle ifade etmesi magazin gündeminde yerini aldı.
14 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen ELLE Style Awards 2026’da 'Yılın Marka Elçisi' ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, törendeki stiliyle gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Ancak başarılı kariyeri ve güçlü imajının ardında farklı kişisel mücadeleler yattığını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı samimi açıklamayla duyurdu.
İşte tüm detaylar...
DİLAN ÇİÇEK DENİZ'DEN SAMİMİ AÇIKLAMA
Bir süredir sosyal anksiyete ile mücadele eden oyuncu, yaşadığı sürecin hayatına etkilerini sosyal medya paylaşımında yer verdi.
"EVİMDEN HATTA YATAĞIMDAN ÇIKAMAYACAĞIMI SANIYORDUM"
Dilan Çiçek Deniz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben bir orman evinde yaşıyorum. Toplantılara gitmek, sosyalleşmek ve market alışverişi yapmak zorunda olduğum için kalabalığa karışmam gerekiyor. Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum. Fakat uyandığım her sabahın, yeni hayatımın ilk günü olduğunu kendime tekrar hatırlattım. Sonra kara bulutlar dağıldı, bütün hücrelerim umutla doldu… Bugün eve dönüş yolunda küçük bir çekim yaparak keyifle eve girdim. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım."
SOSYAL ANKSİYETE NEDİR?
Sosyal anksiyete; bireyin başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme ve yargılanma korkusu olarak tanımlanır. Bu durum; yetersizlik hissi, öz güvensizlik, aşırı dış farkındalık, utanç ve depresyon gibi duygusal süreçleri tetikler.
Eğer bir kişi, sosyal ortamlarda mantık dışı bir kaygıya kapılıyor ancak yalnız kaldığında bu gerginlikten kurtuluyorsa, yaşadığı bu durumun temelinde 'sosyal anksiyete' yatıyor olabilir.