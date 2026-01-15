ELLE Style Awards 2026’da 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni' seçilen Zeynep Bastık’ın stil görünümü
Moda ve tasarım dünyasının kalbi bu yıl da ELLE Style Awards’ta attı. 11. kez düzenlenen törende yılın en başarılı ve stil sahibi isimleri onurlandırıldı. 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni' seçilen Zeynep Bastık, kazandığı bu unvanı yansıtan şık tarzıyla gecenin dikkat çeken isimleri arasındaydı.
Ödül gecesinin kırmızı halısı için oldukça iddialı bir görünümle karşımıza çıkan Zeynep Bastık, bacak dekoltesini öne çıkaran yırtmaçlı, siyah elbise tercih etmişti.
KLASİKLİKTEN UZAK VE FEMİNEN
Volanlı ve derin yırtmaca sahip elbisesi, klasiklikten uzak ve bir o kadar da zarif ve feminen bir görünüme sahipti. Bu iddialı görünümü ise ensesinde biten hacimli düz saç kesimi ve hafif makyajı ile dengelemişti. Zeynep Bastık, ödülü alırken sahneye çıktığında stil görünümlerinin arkasında emeği geçen stilisti Zeynep Enderer'e teşekkürlerini sundu.
BENİM STARIM KENAN DOĞULUDUR
Ardından sahneyi en ön sıradan izleyen Kenan Doğulu'ya ithafen şu sözlerle devam etti Bastık: "Bence müzik ve stil denilince; benim starım Kenan Doğulu'dur, o yüzden seni çok seviyorum, ve her yerde seni çok sevdiğimi de bangır bangır söylerim, hiç konuyla bağımsız bir yerden."
