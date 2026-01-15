ELLE Style Awards 2026’da 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni' seçilen Zeynep Bastık’ın stil görünümü

BENİM STARIM KENAN DOĞULUDUR

Ardından sahneyi en ön sıradan izleyen Kenan Doğulu'ya ithafen şu sözlerle devam etti Bastık: "Bence müzik ve stil denilince; benim starım Kenan Doğulu'dur, o yüzden seni çok seviyorum, ve her yerde seni çok sevdiğimi de bangır bangır söylerim, hiç konuyla bağımsız bir yerden."