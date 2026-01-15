ELLE Style Awards ‘Yılın Marka Elçisi’ seçilen Dilan Çiçek Deniz ve ışıldayan stilİ
Moda ve tasarım dünyasının en önemli ödül törenlerinden biri olan ELLE Style Awards'ın bu yıl 11. kez düzenlenen töreninde, yılın en başarılı ve stil sahibi isimleri onurlandırıldı. ‘Yılın Marka Elçisi’ olarak seçilen Dilan Çiçek Deniz'in stil görünümünü inceledik...
Bu yıl 11. kez düzenlenen ELLE Style Awards’ta, kırmızı halı geçidi, gecenin 'Sahne Senin' temasına uygun görünümlerine tanıklık etti.
‘Yılın Marka Elçisi’ ödülüne layık görülen Dilan Çiçek Deniz, gecenin en dikkat çeken stillerinden birine imza attı.
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesine katılan Dilan Çiçek Deniz, kendine has stili ve zarafetiyle dikkat çekti.
Başarılı oyuncu, gecenin ruhunu yansıtan siyah ve ışıltılı detaylarla bezeli, Özgür Masur imzalı, ince bir işçiliğe sahip elbisesiyle törendeki yerini aldı.
GLOBAL YÜZÜ OLDUĞU MARKANIN MÜCEVHERLERİNİ SEÇTİ
Stili Burak Sanuk imzası taşıyan Dilan Çiçek Deniz, bu iddialı görünümünü global yüzü olduğu Boucheron mücevherleriyle bütünleştirdi.
"BU YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"
Oyuncu, global yüzü olduğu Boucheron ile ilgili şu sözleri paylaştı: Boucheron’la da 3 yıldır süren bir iş birliğimiz var ve bunu global bir iş birliğine dönüştürdük. Boucheron’un global yüzü oldum ve bu yolculuğun bir parçası olmak da benim için mutluluk verici, o yüzden çok teşekkür ederim."