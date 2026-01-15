ELLE Style Awards ‘Yılın Marka Elçisi’ seçilen Dilan Çiçek Deniz ve ışıldayan stilİ

"BU YOLCULUĞUN BİR PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

Oyuncu, global yüzü olduğu Boucheron ile ilgili şu sözleri paylaştı: Boucheron’la da 3 yıldır süren bir iş birliğimiz var ve bunu global bir iş birliğine dönüştürdük. Boucheron’un global yüzü oldum ve bu yolculuğun bir parçası olmak da benim için mutluluk verici, o yüzden çok teşekkür ederim."