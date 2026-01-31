Evde tek başına oyuncusu Catherine O'Hara 71 yaşında hayatını kaybetti

'Home Alone' ve 'Schitt’s Creek' gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan iki Emmy ödüllü oyuncu Catherine O'Hara, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun menajeri ve bağlı olduğu ajans CAA, O’Hara’nın kısa bir hastalık sürecinin ardından Cuma günü Los Angeles’taki evinde vefat ettiğini duyurdu.



CATHERINE O'HARA'NIN 50 YILLIK OYUNCULUK KARİYERİ



O’Hara’nın 50 yılı aşkın bir süreyi kapsayan oyunculuk kariyeri, Eugene Levy ile birlikte hayata geçirdiği Kanada merkezli skeç komedisi 'Second City Television' (SCTV) ile başladı. Bu projedeki performansıyla ilk Emmy ödülünü kazanan oyuncu, ilerleyen yıllarda Hollywood’un pek çok önemli yapımında yer aldı. 'After Hours', 'Beetlejuice' ve dünya çapında geniş kitlelere ulaştığı 'Home Alone" (Evde Tek Başına) serisi bu yapımlar arasındadır.



İKİ EMMY ÖDÜLLÜ OYUNCU



Kariyerinin ilerleyen yıllarında 'Schitt’s Creek' dizisindeki Moira Rose karakteriyle ikinci Emmy ödülünü kazanan O’Hara, bu başarısıyla birlikte yeni projelerin odak noktası oldu. Vefatından önceki dönemde 'Beetlejuice' ve 'Argylle' gibi sinema filmlerinin yanı sıra, HBO yapımı 'The Last of Us' ve Apple TV’nin 'The Studio' dizilerinde de yer almıştı.



TORONTO'DAN LOS ANGELES'A UZANAN YOLCULUK

1954 yılında Toronto’da dünyaya gelen O’Hara, uzun yıllardır yaşadığı Los Angeles’ta 2021 yılında Brentwood’un sembolik belediye başkanı seçilmişti. 1992 yılından beri prodüksiyon tasarımcısı Bo Welch ile evli olan O'Hara'nın, bu evliliğinden Matthew ve Luke adında iki oğlu bulunmaktadır.