Gizem Karaca ve kızı Leyla Yaz'ın samimi ev halleri

GİZEM KARACA VE ŞEHİRDEN UZAK, SAKİN AİLE HAYATI

'Güzel Köylü' ve 'Eve Düşen Yıldırım' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Haziran 2025’te kızı Yaz’ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şehir hayatının temposunu geride bırakarak İzmir'e yerleşen ve doğa ile iç içe bir yaşamı tercih eden ünlü oyuncu, bu yeni dönemini samimi paylaşımlarla takipçilerine yansıtıyor.