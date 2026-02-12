Gizem Karaca ve kızı Leyla Yaz'ın samimi ev halleri
Haziran 2025’te kızı Yaz’ı kucağına alan Gizem Karaca, annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. İzmir’deki huzurlu yaşamından kesitler sunan ünlü oyuncunun kızıyla olan doğal halleri, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte o samimi anların detayları...
Ekranların sevilen isimlerinden Gizem Karaca, sosyal medya hesabından kızı Yaz’ın günlük rutininden kesitler paylaşmaya devam ediyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen ve bir süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerinin ilgisini çekti.
GİZEM KARACA VE ŞEHİRDEN UZAK, SAKİN AİLE HAYATI
'Güzel Köylü' ve 'Eve Düşen Yıldırım' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, Haziran 2025’te kızı Yaz’ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şehir hayatının temposunu geride bırakarak İzmir'e yerleşen ve doğa ile iç içe bir yaşamı tercih eden ünlü oyuncu, bu yeni dönemini samimi paylaşımlarla takipçilerine yansıtıyor.
KARACA VE KIZI YAZ'IN EV HALLERİ
Karaca, Instagram hikayesinde kızı Yaz’ın kendi başına oyun oynadığı anları paylaştı. Karaca, paylaşımına şu sözleri not düştü:
"Küçük küçük ayarlamalar yapıyor. Ama beğendiğini söyledi paylaşabilirsin anne dedi."
Karaca'nın kızı ile olan bu samimi anları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı.
"BİZ, BİZİM EV VE BİZİMKİLER"
Ünlü oyuncunun, kariyerine ara verdiği bu dönemde ailesiyle birlikte kurduğu huzurlu yaşam, takipçileri tarafından beğeniyle karşılanmaya devam ediyor.
Sosyal medyadaki samimi tavrıyla bilinen Karaca, 17 Ocak 2026 tarihinde paylaştığı bir videoda aile yaşantısının kapılarını araladı. Ünlü oyuncu, ev halini yansıtan bu sıcak kareleri, 'Biz, bizim ev ve bizimkiler' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör