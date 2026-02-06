Gossip Girl'ün Blair Waldorf'u geri dönüyor

Manhattan elitlerinden oluşan bir grup gencin skandallarla dolu hayatlarını konu alan Gossip Girl evreninin en ikonik karakterlerinden biri Blair Waldorf, kendi adını taşıyan yeni bir romanla geri dönüyor. Serinin orijinal yazarı Cecily von Ziegesar’ın kaleme alacağı 'Blair' isimli bağımsız devam romanı, karakterin yetişkinlik dönemine odaklanacak.

20 YIL SONRASINI ANLATAN YENİ SERÜVEN



Deadline'ın haberine göre, orijinal serinin bitişinden 20 yıl sonrasını konu alan kitap, okuyucuları Blair’in 40’lı yaşlarına götürüyor. Hikayenin detayları henüz gizli tutulsa da, Blair’in New York’a dönüşü ve "Upper East Side" hiyerarşisinde yeniden zirveye tırmanma çabası romanın ana eksenini oluşturacak.



'BLAIR'IN 2027 YAZINDA RAFLARDAKİ YERİNİ ALMASI PLANLANIYOR

2000’li yılların başında 6 milyondan fazla satan ve küresel bir fenomene dönüşen Gossip Girl serisi, sadece bir kitap serisi olarak kalmamış, altı sezonluk kült bir dizi ve yakın dönemdeki "reboot" projesiyle popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırmıştı. Yeni romanın, 2027 yazında raflardaki yerini alması planlanıyor.

EKRANLARDA YENİDEN YERİNİ ALABİLİR

Yeni romanın televizyon veya sinema uyarlaması hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak Alloy Entertainment'ın projenin film ve televizyon haklarını saklı tutması, Blair Waldorf’un hikayesinin ilerleyen dönemde yeniden ekranlara taşınabileceğine dair güçlü bir sinyal veriyor.