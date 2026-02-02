Grammy Ödülleri 2026: Kazananlar listesi

Müzik dünyasının en prestijli gecesi olan 68. Grammy Ödülleri, 1 Şubat Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Trevor Noah’nın altıncı ve son kez sunuculuğunu üstlendiği bu gecede, müzik endüstrisinin en iyileri son bir yılın en başarılı performanslarını kutlamak üzere bir araya geldi. Yarım asırdan fazla süredir töreni yayınlayan CBS kanalı, 2027’den itibaren Disney platformlarına taşınacak olan ödül şovuna bu yayınla veda etti.

Toplam 95 ödülün 80’den fazlası, Peacock Theater’da Darren Criss tarafından sunulan ve televizyonda yayınlanmayan açılış töreninde (Premiere Ceremony) sahiplerini bulurken, en önemli kategoriler Crypto.com Arena’daki ana yayın töreninde açıklandı.

İşte 2026 Grammy Ödülleri kazananları listesi...

YILIN ALBÜMÜ

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – Kazanan

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let Got Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia



YILIN KAYDI

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar with SZA – Luther – Kazanan

Chappell Roan – The Subway

Rosé & Bruno Mars – APT.

YILIN ŞARKISI

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

Rosé & Bruno Mars – APT.

Bad Bunny – DtMF

Huntr/x – Golden

Kendrick Lamar with SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish – Wildflower – Kazanan

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Justin Bieber – Daisies

Sabrina Carpenter – Manchild

Lady Gaga – Disease

Chappell Roan – The Subway

Lola Young – Messy – Kazanan

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – Mayhem – Kazanan

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

EN İYİ MODERN COUNTRY ALBÜMÜ

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline v the Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken – Kazanan

Miranda Lambert – Postcards from Texas

EN İYİ URBAN MÜZİK ALBÜMÜ

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – Kazanan

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin – Mixteip

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

EN İYİ YENI SANATÇI

Olivia Dean – Kazanan

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young



EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Clipse – Let God Sort Em Out

Glorilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX – Kazanan

Tyler, the Creator – Chromakopia

EN İYİ DANS-POP KAYDI

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra – Kazanan

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Cardi B – Outside

Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – Kazanan

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)

Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – Kazanan

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

EN İYİ RAP ŞARKI

Doechii – Anxiety

Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing

Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

GloRilla – TGIF

Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – Kazanan

EN İYİ POP DÜET/GRUP PERFORMANSI

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – Kazanan

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – APT.

SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30

EN İYİ R&B ALBÜM

Givēon – Beloved

Coco Jones – Why Not More?

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Leon Thomas – Mutt – Kazanan

EN İYİ ROCK ALBÜM

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough – Kazanan

Yungblud – Idols

EN İYİ DANS/ELEKTRONIK MÜZIK ALBÜMÜ

FKA twigs – Eusexua – Kazanan

Fred Again – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale

Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Hayley Williams – Mirtazapine

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – Kazanan

EN İYİ METAL PERFORMANSI

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – Birds – Kazanan

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Justin Bieber – Yukon

Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)

Kehlani – Folded – Kazanan

Leon Thomas – Mutt

Summer Walker – Heart of a Woman

EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – Uptown

Ledisi – Love You Too

SZA – Crybaby

Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – Kazanan

EN İYİ R&B ŞARKISI

Kehlani – Folded – Kazanan

Summer Walker – Heart of a Woman

Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Leon Thomas – Yes It Is

EN İYİ ALTERNATİF MÜZIK ALBÜMÜ

Bon Iver – Sable, Fable

The Cure – Songs of a Lost World – Kazanan

Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

EN İYİ GELENEKSEL COUNTRY ALBÜMÜ

Charley Crockett – Dollar a Day

Lukas Nelson – American Romance

Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

Margo Price – Hard Headed Woman

Zach Top – Ain’t In It for My Health – Kazanan

EN İYİ KÜRESEL MÜZİK PERFORMANSI

Bad Bunny – EoO – Kazanan

Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

Angélique Kidjo – Jerusalema

Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?

Shakti – Shrini’s Dream (live)

Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)

EN İYİ ROCK ŞARKI

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be –Kazanan

Sleep Token – Caramel

Hayley Williams – Glu

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

Tyler Childers – Bitin’ List – Kazanan

Shaboozey – Good News

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing

Best alternative music performance

Bon Iver – Everything is Peaceful Love

The Cure – Alone – Kazanan

Turnstile – Seein’ Stars

Wet Leg – Mangetout

Hayley Williams – Parachute

GÖRSEL MEDYA İÇIN EN İYİ DERLEME FİLM MÜZİĞİ

A Complete Unknown

F1 The Album

Kpop Demon Hunters

Sinners – Kazanan

Wicked

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU

Sabrina Carpenter – Manchild

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety – Kazanan

OK Go – Love

Sade – Young Lion

GÖRSEL MEDYA İÇİN YAZILAN EN İYİ ŞARKI

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)

Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – Kazanan

Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)

Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)

Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)

Rod Wave – Sinners (From Sinners)

EN İYİ LATİN POP ALBÜM

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Tropicoqueta

Natalia Lafourcade – Cancionera – Kazanan

Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

EN İYİ FOLK ALBÜMÜ

Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow

Patty Griffin – Crown of Roses

I’m With Her – Wild and Clear and Blue – Kazanan

Jason Isbell – Foxes in the Snow

Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)

EN İYİ DANS / ELEKTRONİK KAYDI

Disclosure & Anderson Paak – No Cap

Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer – Kazanan

EN İYİ AFRİKA MÜZİĞİ PERFORMANSI

Burna Boy – Love

Davido ft Omah Lay – With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat

Tyla – PUSH 2 START – Kazanan

EN İYİ ORKESTRA PERFORMANSI

Michael Repper, conductor (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op 4; Suites From 24 Negro Melodies

Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Kazanan

Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) – Ravel: Boléro, M 81

Yannick Nézet-Séguin, conductor (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds

Esa-Pekka Salonen, conductor (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements

EN İYİ JAZZ PERFORMANSI

Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – Kazanan

Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True

Michael Mayo – Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

Bill Burr – Drop Dead Years by Bill Burr

Sarah Silverman – PostMortem by Sarah Silverman

Ali Wong – Single Lady by Ali Wong

Jamie Foxx – What Had Happened Was … by Jamie Foxx

Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – Kazanan

EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI

Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me

JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar with SZA – luther – Kazanan

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME

YILIN YAPIMCISI

Dan Auerbach

Cirkut – Kazanan

Dijon

Blake Mills

Sounwave

YILIN ŞARKI YAZARI

Amy Allen – Kazanan

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr

Laura Veltz