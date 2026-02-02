Grammy Ödülleri 2026: Kazananlar listesi
Grammy Ödülleri, Trevor Noah’nın altıncı ve son kez sunuculuğunu üstlendiği törenle Pazar günü Los Angeles’ta gerçekleşti. Gecenin en çok merak edilen "Dört Büyük" ödülü, 'En İyi Yeni Sanatçı' dalında Olivia Dean’e, 'Yılın Şarkısı' dalında Billie Eilish ve Finneas’a, 'Yılın Kaydı' dalında Kendrick Lamar ve SZA’ya, 'Yılın Albümü' dalında ise Bad Bunny’ye gitti.
Müzik dünyasının en prestijli gecesi olan 68. Grammy Ödülleri, 1 Şubat Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Trevor Noah’nın altıncı ve son kez sunuculuğunu üstlendiği bu gecede, müzik endüstrisinin en iyileri son bir yılın en başarılı performanslarını kutlamak üzere bir araya geldi. Yarım asırdan fazla süredir töreni yayınlayan CBS kanalı, 2027’den itibaren Disney platformlarına taşınacak olan ödül şovuna bu yayınla veda etti.
Toplam 95 ödülün 80’den fazlası, Peacock Theater’da Darren Criss tarafından sunulan ve televizyonda yayınlanmayan açılış töreninde (Premiere Ceremony) sahiplerini bulurken, en önemli kategoriler Crypto.com Arena’daki ana yayın töreninde açıklandı.
İşte 2026 Grammy Ödülleri kazananları listesi...
YILIN ALBÜMÜ
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – Kazanan
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let Got Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia
YILIN KAYDI
Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – Wildflower
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar with SZA – Luther – Kazanan
Chappell Roan – The Subway
Rosé & Bruno Mars – APT.
YILIN ŞARKISI
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
Rosé & Bruno Mars – APT.
Bad Bunny – DtMF
Huntr/x – Golden
Kendrick Lamar with SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild
Billie Eilish – Wildflower – Kazanan
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Justin Bieber – Daisies
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Lola Young – Messy – Kazanan
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem – Kazanan
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
EN İYİ MODERN COUNTRY ALBÜMÜ
Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline v the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken – Kazanan
Miranda Lambert – Postcards from Texas
EN İYİ URBAN MÜZİK ALBÜMÜ
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos – Kazanan
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
EN İYİ YENI SANATÇI
Olivia Dean – Kazanan
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX – Kazanan
Tyler, the Creator – Chromakopia
EN İYİ DANS-POP KAYDI
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra – Kazanan
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – Kazanan
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be – Kazanan
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
EN İYİ RAP ŞARKI
Doechii – Anxiety
Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
GloRilla – TGIF
Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off – Kazanan
EN İYİ POP DÜET/GRUP PERFORMANSI
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity – Kazanan
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – APT.
SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30
EN İYİ R&B ALBÜM
Givēon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – Mutt – Kazanan
EN İYİ ROCK ALBÜM
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough – Kazanan
Yungblud – Idols
EN İYİ DANS/ELEKTRONIK MÜZIK ALBÜMÜ
FKA twigs – Eusexua – Kazanan
Fred Again – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Hayley Williams – Mirtazapine
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning) – Kazanan
EN İYİ METAL PERFORMANSI
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds – Kazanan
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Justin Bieber – Yukon
Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
Kehlani – Folded – Kazanan
Leon Thomas – Mutt
Summer Walker – Heart of a Woman
EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI
Durand Bernarr – Here We Are
Lalah Hathaway – Uptown
Ledisi – Love You Too
SZA – Crybaby
Leon Thomas – Vibes Don’t Lie – Kazanan
EN İYİ R&B ŞARKISI
Kehlani – Folded – Kazanan
Summer Walker – Heart of a Woman
Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends
Durand Bernarr – Overqualified
Leon Thomas – Yes It Is
EN İYİ ALTERNATİF MÜZIK ALBÜMÜ
Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World – Kazanan
Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
EN İYİ GELENEKSEL COUNTRY ALBÜMÜ
Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Margo Price – Hard Headed Woman
Zach Top – Ain’t In It for My Health – Kazanan
EN İYİ KÜRESEL MÜZİK PERFORMANSI
Bad Bunny – EoO – Kazanan
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Angélique Kidjo – Jerusalema
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
Shakti – Shrini’s Dream (live)
Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)
EN İYİ ROCK ŞARKI
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be –Kazanan
Sleep Token – Caramel
Hayley Williams – Glu
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Zombie
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Tyler Childers – Bitin’ List – Kazanan
Shaboozey – Good News
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing
Best alternative music performance
Bon Iver – Everything is Peaceful Love
The Cure – Alone – Kazanan
Turnstile – Seein’ Stars
Wet Leg – Mangetout
Hayley Williams – Parachute
GÖRSEL MEDYA İÇIN EN İYİ DERLEME FİLM MÜZİĞİ
A Complete Unknown
F1 The Album
Kpop Demon Hunters
Sinners – Kazanan
Wicked
EN İYİ MÜZİK VİDEOSU
Sabrina Carpenter – Manchild
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety – Kazanan
OK Go – Love
Sade – Young Lion
GÖRSEL MEDYA İÇİN YAZILAN EN İYİ ŞARKI
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)
Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters) – Kazanan
Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)
Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)
Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)
Rod Wave – Sinners (From Sinners)
EN İYİ LATİN POP ALBÜM
Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
Karol G – Tropicoqueta
Natalia Lafourcade – Cancionera – Kazanan
Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
EN İYİ FOLK ALBÜMÜ
Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
Patty Griffin – Crown of Roses
I’m With Her – Wild and Clear and Blue – Kazanan
Jason Isbell – Foxes in the Snow
Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)
EN İYİ DANS / ELEKTRONİK KAYDI
Disclosure & Anderson Paak – No Cap
Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer – Kazanan
EN İYİ AFRİKA MÜZİĞİ PERFORMANSI
Burna Boy – Love
Davido ft Omah Lay – With You
Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat
Tyla – PUSH 2 START – Kazanan
EN İYİ ORKESTRA PERFORMANSI
Michael Repper, conductor (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op 4; Suites From 24 Negro Melodies
Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Kazanan
Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) – Ravel: Boléro, M 81
Yannick Nézet-Séguin, conductor (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
Esa-Pekka Salonen, conductor (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements
EN İYİ JAZZ PERFORMANSI
Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live) – Kazanan
Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)
EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ
Bill Burr – Drop Dead Years by Bill Burr
Sarah Silverman – PostMortem by Sarah Silverman
Ali Wong – Single Lady by Ali Wong
Jamie Foxx – What Had Happened Was … by Jamie Foxx
Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze – Kazanan
EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSI
Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me
JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
Kendrick Lamar with SZA – luther – Kazanan
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME
YILIN YAPIMCISI
Dan Auerbach
Cirkut – Kazanan
Dijon
Blake Mills
Sounwave
YILIN ŞARKI YAZARI
Amy Allen – Kazanan
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr
Laura Veltz