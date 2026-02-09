Grammy ödüllü Bad Bunny, Lady Gaga ve Ricky Martin ile 2026 Super Bowl'da sahneyi sahiplendi

PORTO RİKO'NUN KÜLTÜREL ÖĞELERİNİ BARINDIRAN SAHNE TASARIMI

Sahne tasarımı, tamamen sanatçının köklerine sadık kalınarak hazırlandı. Sahnede bir şeker kamışı tarlası, geleneksel bir Porto Riko mahallesi (vecindad), berber dükkanı ve sanatçının geçtiğimiz yaz konuklarını ağırladığı ikonik "casita" (küçük ev) canlandırıldı. Bad Bunny, şeker kamışı tarlasında yürürken domino oynayan yaşlıları selamladığı ve kendisine bir kadeh rom ikram eden Toñita gibi yerel figürlerle bir araya geldiği sahnelerle gösterisini başlattı.

Performansın finaline doğru Bad Bunny’nin bir elektrik direğine tırmanması, sadece görsel bir estetik değil, aynı zamanda metaforik bir mesajdı. Sanatçının bu hamlesi Porto Riko halkının sarsılmaz direncinin yanı sıra, adanın yıllardır mücadele ettiği elektrik kesintilerine ve bu karanlığa karşı verilen emeğe dair sessiz ama güçlü bir protesto olarak yorumlandı.



Fotoğraf: Getty Images