Grammy ödüllü Bad Bunny, Lady Gaga ve Ricky Martin ile 2026 Super Bowl'da sahneyi sahiplendi
Porto Riko köklerine saygı duruşu niteliğindeki görkemli şovunda Bad Bunny’ye, sürpriz konuklar Lady Gaga ve Ricky Martin eşlik ederek Super Bowl gecesini bir yıldızlar geçidine dönüştürdü.
9 Şubat Pazar akşamı Kaliforniya, Levi's Stadium’da gerçekleşen Apple Music Super Bowl LX, spor tarihine Seattle Seahawks’un 29-13’lük galibiyetiyle geçerken, müzik dünyasında ise Bad Bunny’nin büyük ilgi gören sahne performansıyla hafızalara kazındı.
31 yaşındaki Porto Rikolu sanatçı, ABD’nin en büyük sahnesinde ağırlıklı olarak İspanyolca şarkı söyleyen ilk isim olarak bir ilke imza attı. Lady Gaga ve Ricky Martin gibi ikonların eşlik ettiği bu özel şov; sanatçının "dünya dans edecek" sözünü köklerine sadık, birleştirici ve görkemli bir performansla gerçeğe dönüştürdü.
Fotoğraf: Getty Images
PORTO RİKO'NUN KÜLTÜREL ÖĞELERİNİ BARINDIRAN SAHNE TASARIMI
Sahne tasarımı, tamamen sanatçının köklerine sadık kalınarak hazırlandı. Sahnede bir şeker kamışı tarlası, geleneksel bir Porto Riko mahallesi (vecindad), berber dükkanı ve sanatçının geçtiğimiz yaz konuklarını ağırladığı ikonik "casita" (küçük ev) canlandırıldı. Bad Bunny, şeker kamışı tarlasında yürürken domino oynayan yaşlıları selamladığı ve kendisine bir kadeh rom ikram eden Toñita gibi yerel figürlerle bir araya geldiği sahnelerle gösterisini başlattı.
Performansın finaline doğru Bad Bunny’nin bir elektrik direğine tırmanması, sadece görsel bir estetik değil, aynı zamanda metaforik bir mesajdı. Sanatçının bu hamlesi Porto Riko halkının sarsılmaz direncinin yanı sıra, adanın yıllardır mücadele ettiği elektrik kesintilerine ve bu karanlığa karşı verilen emeğe dair sessiz ama güçlü bir protesto olarak yorumlandı.
Fotoğraf: Getty Images
YILDIZLAR GEÇİDİNDE SÜRPRİZ İSİMLER
Performans sırasında Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G ve Cardi B gibi yıldızlar bu dekorun bir parçası olarak sahnede eğlenirken görüldü. Tribünler de en az saha içi kadar hareketliydi. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Lewis Hamilton ve Kim Kardashian’ın maçı yan yana izlemesi oldu. Bu kareler, ikili hakkındaki aşk dedikodularını adeta resmileştirdi. Yıldızlar geçidinin diğer konukları arasında ise Cardi B, Olivia Dean, Emma Roberts ve Kendall Jenner gibi isimler yer alıyordu.
Haberimiz ilginizi çekebilir: Kim Kardashian ve F1 yıldızı Lewis Hamilton'dan sürpriz aşk
Fotoğraf: Getty Images
SAHNEDE GERÇEK BİR DÜĞÜN TÖRENİ
Şovun en dikkat çekici detaylarından biri ise, bir performans öğesi olarak kurgulanan ve sanatçının temsilcisi tarafından da onaylanan gerçek bir düğün töreniydi.
Fotoğraf: Getty Images