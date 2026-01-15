Hafsanur Sancaktutan: Çocuk için oyunculuğu bırakmam

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; Bebek’te objektiflere yansıyan Hafsanur Sancaktutan, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, aynı projede yer aldığı meslektaşı Özgü Namal’ın yıllar önce kariyerine ara verip evliliğine odaklanmasıyla ilgili soruları yanıtladı.



"BİZ ÇALIŞKAN VE ÜRETKEN KADINLARIZ"

2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile hayatını birleştiren Özgü Namal, kariyerine uzun bir ara vermiş ve setlere ancak 2023 yılında dönebilmişti.

Sancaktutan, kendisinin de benzer bir karar alıp almayacağı sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Özgü Namal'ı çok severim. Muhteşem bir kadın. Bu konu hakkında yorum yapamam ama ben olsam bırakmam. Beni, oyuncuyken tanıdı, öyle devam etmeme karışmamalı. Çocuğum için de bunu yapmam. Ben vazgeçmeden işime devam ederim, ona da vazgeçmemeyi gösteririm. Biz çalışan ve üreten kadınlarız. Çalışmayı özleriz. Tabii ki çocuk olunca bir süre ara verilebilir ama oyunculuğu bırakmak söz konusu olamaz. Çocuk, setlere benimle beraber gelip gider. Yapan arkadaşlarım da var. Gurur duyarım."





"BENİ GECE DIŞARIDA ÇOK GÖREMEZSİNİZ"

Yılbaşını sevgilisi Kubilay Aka ile geçirdiğini belirten Hafsanur Sancaktutan, "Evde geçirdik, Kubilay ile beraberdik. Sohbetimizi ettik, yemeğimizi yedik. Ben genelde öyle gece dışarı çıkan birisi değilimdir zaten. Beni, gece dışarıda çok görmezsiniz" dedi.