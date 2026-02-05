Hafsanur Sancaktutan ile ayrılık iddialarına Kubilay Aka'dan imalı paylaşım

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın çok konuşulan aşklarına dair ayrılık iddiaları magazin gündeminde yerini aldı. Sancaktutan'ın sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafları kaldırması bu söylentileri başlatırken, Kubilay Aka'nın yaptığı imalı paylaşım ise iddiaları güçlendirdi.

Fotoğraf: Instagram/@kubilayakaa



KUBİLAY AKA'DAN MANİDAR ŞARKI PAYLAŞIMI

Kubilay Aka, Emre Nalbantoğlu’nun "Bir Başıma" şarkısını paylaşarak suskunluğunu korurken manidar bir mesaj verdi. Çifte yakın kaynaklar durumun bir ihanetten kaynaklanmadığını, her ilişkide yaşanabilecek türden bir anlaşmazlık olduğunu ifade ediyor. Resmi bir ayrılık kararının henüz alınmadığı öğrenilirken, Aka’nın arayı düzeltmek için adım attığı ancak Sancaktutan’ın bu hamleye henüz karşılık vermediği belirtiliyor.

"HAYATIMDAKİ KADININ BUNU DÜŞÜNMESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

İlişkilerindeki bu durgunluk sürerken, Kubilay Aka’nın katıldığı bir programda Hafsanur Sancaktutan hakkında söylediği sözler dikkat çekmişti. Aka, partnerinin kendisine gösterdiği sevgi ve ilgiyi şu sözlerle anlatmıştı:

"Rusya'ya bir turnuva için futbol oynamaya gitmiştik. Sonrasında Hafsa da geldi. Maça çıktım, oyunun ne kadar sert olduğunu görünce biraz endişelendi. Maçtan çıktığımda bana 'Ben sana özel sağlık sigortası yaptırdım' dedi. O an gerçekten çok mutlu oldum. Ciddi söylüyorum… Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok etkiledi. Ya anam-babam düşünmemiştir yani böyle bir şeyi."

İkilinin bu süreci kalıcı bir ayrılığa mı dönüştüreceği yoksa yeniden bir araya mı geleceği merak konusu olmaya devam ediyor...

