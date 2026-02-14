Hailey Bieber’dan ebeveynlik ve kariyer dengesi üzerine açıklama
Annelik sonrası önceliklerini yeniden belirleyen Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile kurduğu ebeveynlik dengesini ve kariyerindeki "hayır" deme gücünü anlattı.
Ünlü model ve Rhode markasının kurucusu Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile sürdürdüğü ebeveynlik yolculuğuna dair dikkat çeken detaylar paylaştı. 13 Şubat Cuma günü Avustralya’da düzenlenen Vogue’s Forces of Fashion etkinliğine katılan 29 yaşındaki Bieber, 17 aylık oğulları Jack’in bakımı ile yoğun iş temposunu nasıl dengelediklerini anlattı.
DOĞRU PARTNER VE SORUMLULUK PAYLAŞIMI KRİTİK
Ebeveynlik sürecinde desteğin önemine vurgu yapan Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile kurdukları iş birliğinin kendisine büyük bir alan açtığını belirtti:
“Harika bir partnerin olması gerçekten çok önemli ve sorumlulukları paylaşmak... Ben burada çalışıyorum, oğlum ise evde babasıyla keyfine bakıyor. Bu desteğe sahip olmak çok özgürleştirici ve kararları biraz daha kolaylaştırıyor.”
İŞ VE ÖZEL HAYATIN KESİŞİMİ
Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile iş hayatında da yan yana gelmekten keyif aldığını dile getirdi. Profesyonel iş birliklerini bir zorunluluktan ziyade ortak bir tutku olarak gördüklerini ifade eden model, süreci şu sözlerle özetledi:
“Sevdiğim kişiyle iş birliği yapmaktan her zaman büyük heyecan duyuyorum. Bunu bir iş gibi görmüyoruz. Daha çok, ‘İkimizin de tutkulu olduğu şeyleri yapabilmesi ne kadar eğlenceli, o halde bu tutkumuzu beraber paylaşalım’ diye bakıyoruz. İkimiz de zahmetsiz ve akıcı hissettiren şeyleri seven, eğlenceli işler yapmak isteyen insanlarız.”
"HAYIR" DEMENİN GÜCÜ
Annelik deneyiminin önceliklerini değiştirdiğini belirten Hailey Bieber, iş ve özel hayat dengesini korumak için sınır çizmenin önemine değindi:
"'Hayır’larımızın 'evet'lerimizden daha güçlü olduğuna büyük bir inancım var ve anne olmak, benim için neyin önemli olduğuna yeniden odaklanmamı sağladı. Bazen bazı şeylere hayır demek zor ve acı verici olabiliyor; ancak sonunda hayır demenin size daha çok hizmet ettiğini düşünüyorum. Çünkü ancak bu sayede diğer alanlarda kendinizin en iyi haliyle var olabiliyorsunuz."