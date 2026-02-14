Hailey Bieber’dan ebeveynlik ve kariyer dengesi üzerine açıklama

İŞ VE ÖZEL HAYATIN KESİŞİMİ

Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile iş hayatında da yan yana gelmekten keyif aldığını dile getirdi. Profesyonel iş birliklerini bir zorunluluktan ziyade ortak bir tutku olarak gördüklerini ifade eden model, süreci şu sözlerle özetledi:

“Sevdiğim kişiyle iş birliği yapmaktan her zaman büyük heyecan duyuyorum. Bunu bir iş gibi görmüyoruz. Daha çok, ‘İkimizin de tutkulu olduğu şeyleri yapabilmesi ne kadar eğlenceli, o halde bu tutkumuzu beraber paylaşalım’ diye bakıyoruz. İkimiz de zahmetsiz ve akıcı hissettiren şeyleri seven, eğlenceli işler yapmak isteyen insanlarız.”