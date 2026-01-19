Hailey Bieber’dan '2026 yeni 2016' akımı paylaşımı
Sosyal medyada herkesin konuştuğu bir akım var: 2026 yeni 2016. Bu akıma sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra dünyaca ünlü isimler de katılıyor ve trendi daha da güçlendiriyor.
Sosyal medya trendleri arasında ilgi çekici bir akım daha yerini alıyor: "2026 yeni 2016"
Geçmişe dönüş teması taşıyan bu akım her geçen gün daha çarpıcı hale geliyor. Günümüzde nostaljik bir etki yaratan o filtreli ve samimi karelerin; aslında sadece paylaşım kaygısıyla değil, çok daha içten ve üzerine fazla düşünülmemiş bir dürtüyle çekildiği hissediliyor.
INSTAGRAM KRALİÇESİ: HAILEY BIEBER
Hailey Bieber, Instagram’daki popüler “2026 yeni 2016” akımına katılan son yıldız oldu. Onu uzun yıllardır takip edenler bilir; Hailey her zaman bu platformun kraliçelerinden biri olarak görülüyordu (Kendall ve Kylie Jenner’la olan yakın arkadaşlığının bunda büyük payı var). On yıl önce de şüphesiz platformun en önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.
JUSTIN BIEBER DA AKIMDA YERİNİ ALDI
Hailey Bieber, on yıl öncesine ait nostaljik anıları arasında, eşi Justin Bieber’ın da yer aldığı fotoğrafları bir seri halinde paylaştı.
ROMANTİK KARE
Serinin altıncı fotoğrafında, palmiye ağaçlarıyla çevrili tropikal bir ortamda, gün batımına karşı poz veren Hailey ve Justin Bieber yer alıyor.