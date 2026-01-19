Hailey Bieber’dan '2026 yeni 2016' akımı paylaşımı

Sosyal medya trendleri arasında ilgi çekici bir akım daha yerini alıyor: "2026 yeni 2016"

Geçmişe dönüş teması taşıyan bu akım her geçen gün daha çarpıcı hale geliyor. Günümüzde nostaljik bir etki yaratan o filtreli ve samimi karelerin; aslında sadece paylaşım kaygısıyla değil, çok daha içten ve üzerine fazla düşünülmemiş bir dürtüyle çekildiği hissediliyor.