Hayko Cepkin ve Pelin Akil Jekyll & Hyde müzikali için aynı sahnede

Dünya edebiyatının kült eserlerinden uyarlanan ve sahnelendiği ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Jekyll & Hyde müzikali, yeni tiyatro sezonuna yenilenen kadrosuyla giriş yapıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Rock müziğin özgün ismi Hayko Cepkin’in başrolünde yer aldığı yapım, bu yıl kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Pelin Akil ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akil, müzikalin en kritik figürlerinden biri olan Lucy karakterine hayat verecek.





CESUR BİR ANLATIM DİLİ



Yeni sezonda prodüksiyon kalitesini ve sahne dinamiğini bir adım öteye taşımayı hedefleyen müzikal, önceki sergilenmelerine oranla daha keskin ve cesur bir anlatım dilini benimsiyor. Eser, Fatih Dokgöz’ün yönetmenliğinde sahneleniyor. Projenin yapımcılığını ise TiyatroTR bünyesinde Mehmet Uslu ve Onurcan Taş üstleniyor.