‘How I Met Your Mother’ın Ted’i Josh Radnor 51 yaşında baba oldu

"BİRKAÇ AY ÖNCE BİR BEBEK SAHİBİ OLDUK (!!)"

51 yaşında ilk çocuğunu kucağına alan Radnor, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir erkek bebekleri olduğunu müjdeleyerek, "Eşim ve ben birkaç ay önce bir bebek sahibi olduk (!!)" notunu düştü. Radnor, henüz ismi açıklanmayan oğulları hakkındaki ilk izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Şu ana kadar bildiklerimiz şunlar: Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Süper gözlemci ve düşünceli. Ona gitarda şarkı çaldığımda hipnotize oluyor. 'Baba ghanoush' (babagannuş) kelimesinin çok komik olduğunu düşünüyor. O tam bir neşe kaynağı; Jordana ve ben burada olduğu için çok heyecanlıyız."



Fotoğraf: Instagram/ @joshradnor

