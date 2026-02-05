‘How I Met Your Mother’ın Ted’i Josh Radnor 51 yaşında baba oldu
'How I Met Your Mother' dizisinin Ted'i Josh Radnor, sosyal medya hesabından baba olduğunu müjdeledi. 2024 yılının başında evlenen ünlü oyuncu ve eşi Jordana Jacobs, aslında birkaç ay önce bir erkek bebek sahibi olduklarını duyurdu. İşte detaylar...
'How I Met Your Mother' dizisiyle tanınan Josh Radnor, özel hayatındaki mutlu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Radnor ve 2024 yılının Ocak ayında dünya evine girdiği eşi Jordana Jacobs, ailelerine katılan yeni üyeyle birlikte artık üç kişilik bir aile oldu.
Fotoğraf: Instagram/ @joshradnor
"BİRKAÇ AY ÖNCE BİR BEBEK SAHİBİ OLDUK (!!)"
51 yaşında ilk çocuğunu kucağına alan Radnor, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir erkek bebekleri olduğunu müjdeleyerek, "Eşim ve ben birkaç ay önce bir bebek sahibi olduk (!!)" notunu düştü. Radnor, henüz ismi açıklanmayan oğulları hakkındaki ilk izlenimlerini şu sözlerle aktardı:
"Şu ana kadar bildiklerimiz şunlar: Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Süper gözlemci ve düşünceli. Ona gitarda şarkı çaldığımda hipnotize oluyor. 'Baba ghanoush' (babagannuş) kelimesinin çok komik olduğunu düşünüyor. O tam bir neşe kaynağı; Jordana ve ben burada olduğu için çok heyecanlıyız."
Fotoğraf: Instagram/ @joshradnor
"ÇOK MİNNETTARIM"
Paylaştığı karelerde bebeğini kucakladığı, bebeğini gitarının üzerine koyduğu ve eşinin hastane yatağındaki duygusal anlarına yer veren oyuncu, ebeveynlik sürecini "Ne çılgın, güzel, yorucu ve kalp açıcı bir başlangıç. Çok minnettarım" sözleriyle tanımladı. Haberi daha önce podcast yayınında paylaştığını hatırlatan Radnor, "@howwemadeyourmother dinleyicilerine tüm nazik sözleri için teşekkürler (haberi birkaç bölüm önce podcast'te vermiştim)" diyerek kendisini tebrik edenlere teşekkür etti.
Fotoğraf: Instagram/ @joshradnor
JOSH RADNOR'UN EVLİLİĞE DAİR HİSLERİ
Radnor, geçtiğimiz Kasım ayında verdiği bir röportajda evliliğe dair hislerini büyük bir içtenlikle paylaşmıştı. Evli olmayı "Şahane. Bayılıyorum buna. Çok seviyorum" diyerek tanımlayan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Bunu söylemem gerektiğini biliyorum ama aslında buna bayılıyorum. Sabahları seviyorum ve geceleri seviyorum. Yani, iş güç nedeniyle bazen gün içinde birbirimizi göremiyoruz, bu yüzden birlikte uyanmayı ve günün sonunda tekrar bir araya gelmeyi çok seviyorum. Sürekli 'Hadi laflayalım. Birbirimizden haber almamız lazım' deyip duruyoruz, bu aralar bolca bunu yapıyoruz."
Fotoğraf: Instagram/ @joshradnor