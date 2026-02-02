Hugh Jackman ve sevgilisi Sutton Foster'dan beklenmedik bebek kararı
İlişkilerini bir süre gizli tutan Hollywood yıldızları Hugh Jackman ile Sutton Foster’ın evlilik yolunda olduğu konuşuluyordu. Şimdi ise çiftin ailelerini büyütme planları gündemde. İşte detaylar...
Hugh Jackman ve Sutton Foster Ocak 2025'ten bu yana birlikteliklerini göz önünde yaşıyor. Başlarda ilişkilerini saklayan ikili, Jackman'ın boşanma davasıyla birlikte bu gizliliğe son vermişti. En son ocak ayındaki romantik Kosta Rika tatilleriyle dikkat çeken çift, şimdi de sürpriz bir bebek kararıyla gündemde...
27 YILLIK İLİŞKİNİN ARDINDAN
İlişkilerini geçtiğimiz yılın ocak ayında doğrulayan Jackman ve Foster, o günden bu yana birlikteliklerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Çiftin beraberliği, Jackman’ın 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness ile yollarını ayırmasıyla dikkat çekmişti, eski eşler Haziran 2025’te resmen boşanmıştı.
HUGH JACKMAN VE SUTTON FOSTER BEBEK SAHİBİ OLMAYI PLANLIYOR
Radar Online'ın haberine göre, Sutton Foster ve Hugh Jackman, evlendikten sonra bir bebek sahibi olmayı hedefliyor.
Konuyla ilgili bir kaynak şu sözleri paylaştı: "Hugh ve Sutton uzun süre ilişkilerini gizli tutmak zorunda kaldılar, artık beraberliklerini açıkça yaşadıkları için süreç hız kazandı. Birlikte atacakları yeni adımlar konusunda oldukça heyecanlılar."
BROADWAY MÜZİKALİNDE BAŞLAYAN AŞK
Jackman ve Foster, 2021 sonunda prömiyeri yapılan Broadway müzikali 'The Music Man'de başrolü paylaşırken tanıştı. O dönem her ikisi de evli olsa da sahnedeki uyumlarının gerçek bir ilişkiye dönüştüğü iddiaları gündemden düşmedi.
Müzikal sona erdikten sonra iki isim de partnerlerinden ayrıldı. Hugh Jackman o zamanki eşi Deborra-Lee Furness ile, Sutton Foster ise Ted Griffin ile yollarını ayırmıştı.
İlişkilerini artık resmiyetle yaşayan çifte yakın bir kaynak, "Hugh ve Sutton evlendikten sonra evlat edinme yoluyla çocuk sahibi olmayı ve ailelerini büyütmeyi planlıyorlar" bilgisini paylaştı.