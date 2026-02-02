Hugh Jackman ve sevgilisi Sutton Foster'dan beklenmedik bebek kararı

BROADWAY MÜZİKALİNDE BAŞLAYAN AŞK

Jackman ve Foster, 2021 sonunda prömiyeri yapılan Broadway müzikali 'The Music Man'de başrolü paylaşırken tanıştı. O dönem her ikisi de evli olsa da sahnedeki uyumlarının gerçek bir ilişkiye dönüştüğü iddiaları gündemden düşmedi.

Müzikal sona erdikten sonra iki isim de partnerlerinden ayrıldı. Hugh Jackman o zamanki eşi Deborra-Lee Furness ile, Sutton Foster ise Ted Griffin ile yollarını ayırmıştı.

İlişkilerini artık resmiyetle yaşayan çifte yakın bir kaynak, "Hugh ve Sutton evlendikten sonra evlat edinme yoluyla çocuk sahibi olmayı ve ailelerini büyütmeyi planlıyorlar" bilgisini paylaştı.