İpek Filiz Yazıcı ile evliliklerini sonlandıran Ufuk Beydemir’in adı Manifest yıldızıyla anılıyor

'Ay Tenli Kadın' adlı şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022 yılında oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile nikah masasına oturmuştu.

İki yıl süren beraberliğin ardından yollarını ayırma kararı alan çift, merak edilen süreci ortak bir açıklamayla noktaladı.

"İKİMİZ İÇİN DE HER ŞEYİN DAHA DA GÜZEL OLMASI TEMENNİSİYLE"

Geçtiğimiz aylarda resmen boşanan ikili, veda mesajlarında şu ifadelere yer vermişti:

Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz.Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle.

UFUK BEYDEMİR'DEN ŞİFRELİ İLETİŞİM

Ufuk Beydemir, sosyal medya üzerinden takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde gizemli bir iletişim dilini tercih etti. Kendisine yöneltilen "Prime dönemin ne zamandı?" sorusuna kısa ve şifreli bir şekilde "Şu an, Japonca" yanıtını veren Beydemir, bu çıkışıyla takipçilerini şaşırttı.

Şarkıcının asıl dikkat çeken hamlesi ise bu yanıtın hemen ardından paylaştığı bir sakız falı oldu. Falda yer alan, "Yaz gelecek hayatına, baktığında sen ona. Buzları çözülecek kalbinin, dayanamaz bu yangına" dizeleri; sosyal medya kullanıcıları tarafından, Beydemir'in özel hayatındaki yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlandı.

"ŞU AN, JAPONCA"

Ufuk Beydemir’in "Şu an, Japonca" vurgusunun, o sırada Japonya’da bulunan Manifest grubu üyesi Zeynep Oktay’a bir gönderme olduğu takipçileri tarafından iddia edildi. Bu dikkat çekici detayın ardından Beydemir’in, Oktay’ın paylaşımlarına beğeni bırakması da gözden kaçmadı. İkilinin sosyal medyadaki bu etkileşimi, aşk iddialarını güçlendirdi.