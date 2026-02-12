Katie Holmes'tan 48 yaşında vefat eden rol arkadaşı James Van Der Beek'e duygusal veda
James Van Der Beek’in 48 yaşındaki vefatı, Dawson's Creek dizisindeki rol arkadaşı Katie Holmes’u derin bir üzüntüye boğdu. Holmes, 12 Şubat tarihinde Instagram hesabı üzerinden paylaştığı el yazısı not ve açıklamalarla eski dostuna veda etti...
90’lı yılların sonunda televizyon dünyasında gençlik draması türüne yön veren Dawson's Creek, Massachusetts’in kurgusal Capeside kasabasında yetişen bir grup gencin büyüme hikâyesini merkeze alıyordu. Dizinin ana karakterleri arasında yer alan, sinema tutkunu idealist Dawson Leery (James Van Der Beek) ile onun çocukluk arkadaşı ve en büyük aşkı olan Joey Potter (Katie Holmes) arasındaki derin bağ, ekran başındaki milyonları yıllarca peşinden sürüklemişti.
James Van Der Beek’in 48 yaşındaki vedası, bu ortak geçmişi paylaşan Katie Holmes için sadece bir rol arkadaşının değil, aynı zamanda birlikte büyüdüğü bir dostun kaybı anlamına geliyor…
"O KALPLERDE İZ BIRAKMIŞ ÇOK SEVİLEN BİRİYDİ"
Holmes, rol arkadaşı James Van Der Beek’in vefatı üzerine sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına, "Kelimeleri kalbimdeki derin bir sızıyla kâğıda döktüm" sözleriyle başlayan ünlü aktris, rol arkadaşıyla çalıştığı yılları anarak bu kaybı kabullenmenin güç olduğunu şu ifadelerle dile getirdi:
“James’in hayat yolculuğuna kısa bir süreliğine de olsa eşlik edebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. O, kalplerde iz bırakmış, çok sevilen biriydi. Kimberly; seni seviyoruz, senin ve güzel çocuklarının her zaman yanında olacağız."
"EŞSİZ GENÇLİK MACERALARIMIZIN BİRER PARÇASI"
Paylaştığı el yazısı notta ise Holmes, Van Der Beek ile paylaştığı set yıllarına ve gençlik anılarına değindi. Notta, aktörün yaratıcılığına ve karakterine duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi:
"James, teşekkür ederim. Senin hayal gücünle aynı alanı paylaşmak kutsaldı. Kurgusal bir dünyada aynı havayı solumak ve birbirimizin kalplerine güvenmek... Tüm bunlar; kahkahalarımız, hayat üzerine yaptığımız derin sohbetler ve James Taylor şarkılarıyla birlikte eşsiz gençlik maceralarımızın birer parçası."
"KAHRAMANIN YOLCULUĞU"
Holmes, Van Der Beek’in cesaretine, şefkatine ve hayatı bir sanat eseri gibi yaşama biçimine duyduğu derin saygıyı şu sözlerle belirtti:
"Cesaret, şefkat, fedakarlık ve güç... Hayatı bir sanat gibi yaşama dürüstlüğüyle hareket etmek, harika bir evlilik ve sevgi dolu altı çocuk büyütmek; işte bu bir kahramanın yolculuğudur. Onun yokluğunun gerçeğini kalbimde taşırken, hayatımda bıraktığı iz için duyduğum derin minnetle bu kaybın yasını tutuyorum."