Katie Holmes'tan 48 yaşında vefat eden rol arkadaşı James Van Der Beek'e duygusal veda

90’lı yılların sonunda televizyon dünyasında gençlik draması türüne yön veren Dawson's Creek, Massachusetts’in kurgusal Capeside kasabasında yetişen bir grup gencin büyüme hikâyesini merkeze alıyordu. Dizinin ana karakterleri arasında yer alan, sinema tutkunu idealist Dawson Leery (James Van Der Beek) ile onun çocukluk arkadaşı ve en büyük aşkı olan Joey Potter (Katie Holmes) arasındaki derin bağ, ekran başındaki milyonları yıllarca peşinden sürüklemişti.

James Van Der Beek’in 48 yaşındaki vedası, bu ortak geçmişi paylaşan Katie Holmes için sadece bir rol arkadaşının değil, aynı zamanda birlikte büyüdüğü bir dostun kaybı anlamına geliyor…



